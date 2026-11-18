В Кемеровской области при выполнении планового полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12. Самолет упал в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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Отмечается, что предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.

Утечка топлива, пожар двигателя и отказ гидравлики — основные версии крушения Ан-12 в Кузбассе, пишут СМИ.

Самолет запросил аварийную посадку в Кемерово, пролетев примерно четверть маршрута из Новосибирска в Канск.

По предварительным данным, мотогондола одного из двигателей выгорела, а топливная система оказалась повреждена.

Следственная группа и комиссия по расследованию авиационных происшествий устанавливают точную причину крушения. На месте работают все экстренные службы.