В аэропортах США приостановили вылет абсолютно всех самолетов — решение FAA

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты самолетов из всех аэропортов страны из-за сбоя в системе связи, затронувшего центры управления воздушным движением.

Ограничения привели к массовым задержкам и отменам рейсов, а авиадиспетчерам пришлось корректировать движение самолетов, находившихся в воздухе.

Согласно документу, отправляющиеся рейсы должны оставаться на земле до получения дальнейших указаний. При этом прибывающие международные самолеты разрешили принимать в индивидуальном порядке.

Масштаб ограничений затронул авиасообщение по всей стране. Приостановка вылетов стала вторым подобным случаем в истории США после терактов 11 сентября 2001 года, сообщили в эфире телеканала Fox News.

Несмотря на ограничения, некоторые международные борты все же смогли вылететь.

«Движение должно оставаться приостановленным до особого распоряжения, — говорится в уведомлении FAA. — Вопрос о выполнении международных рейсов будет решаться в индивидуальном порядке».

Министр транспорта США Шон Даффи написал в X, что причиной приостановки стал сбой в системе связи, затронувший все центры управления воздушным движением. «Технические специалисты ведомства занимаются выяснением причин неполадки», — написал он.

Через пять часов авиасообщение после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением было восстановлено.

За время остановки полетов отменили около 4 тысяч 700 рейсов, еще примерно 10 тысяч задержали.

Выяснилось, что причиной коллапса стал сбой телекоммуникационной инфраструктуры, затронувший диспетчерские центры по всем Штатам. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.