В аэропорту «Манас» проверяют самолет после сообщения о взрывном устройстве

В Международном аэропорту «Манас» проверяют самолет авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана.

Ранее поступило сообщение о возможном наличии на борту взрывного устройства.

По данным воздушной гавани, самолет приземлился в Бишкеке сегодня, 13 ноября, в 17.24. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 158 пассажиров.

После посадки воздушное судно разместили на удаленной стоянке, на безопасном расстоянии от терминала и других самолетов. Всех пассажиров эвакуировали.

Их багаж, ручную кладь и личные вещи временно оставили на борту. Специалисты кинологической службы с использованием служебных собак осматривают самолет на наличие взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

После завершения проверки воздушного судна дополнительно досмотрят багаж и ручную кладь. При отсутствии угрозы вещи вернут пассажирам.

В компании сообщили, что ситуация находится под контролем. О результатах проверки пообещали сообщить дополнительно.