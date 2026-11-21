Кыргызстан планирует весной 2027 года открыть пять прямых авиамаршрутов в европейские города. Об этом сообщил директор Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов в интервью агентству «Кабар».

По его словам, сейчас ведутся переговоры об открытии авиасообщения с Франкфуртом, Мюнхеном, Прагой, Миланом, Лондоном и Будапештом. В обсуждениях участвуют представители гражданской авиации и аэропортов КР.

Эдуард Кубатов отметил, что в следующем году авиакомпания Asman Airlines впервые получит крупные самолеты. После этого перевозчик планирует начать открывать собственные международные направления.

Запуск авиасообщения с Европой будет проходить в два этапа.

Сначала ожидается, что рейсы в КР начнут выполнять европейские авиакомпании, в том числе Lufthansa, Air France и British Airways. Затем к ним присоединятся кыргызстанские перевозчики.

«Я глубоко верю, что в 2027 году откроются пять прямых маршрутов из Кыргызстана в Европу», — заявил Эдуард Кубатов.

Кроме европейских направлений, КР рассматривает возможность открытия прямых рейсов в Токио, Сеул и Сингапур.

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Напомним, Кыргызскую Республику официально исключили из авиационного черного списка Евросоюза в начале июня 2026 года. Страна находилась в нем с 2006-го. После этого председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов призвал отечественные авиакомпании расширять авиапарк и географию полетов. Он отмечал, что отныне у кыргызстанских перевозчиков есть все условия для выполнения рейсов в Европу, а ограничений на приобретение самолетов для этих целей нет.