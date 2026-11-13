Взрывное устройство в самолете в аэропорту «Манас» не нашли

В Международном аэропорту «Манас» завершены все необходимые проверочные мероприятия в отношении воздушного судна авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск — Бишкек. Об этом сообщает ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По результатам тщательного обследования воздушного судна взрывчатых веществ и иных опасных предметов не обнаружено.

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Весь багаж и ручная кладь пассажиров прошли дополнительную проверку и в полном объеме выданы владельцам. В настоящее время воздушное судно готовится к дальнейшему вылету.

Все задействованные службы аэропорта и соответствующие государственные органы сработали оперативно, четко и слаженно, обеспечив выполнение необходимых мер безопасности.

Международный аэропорт «Манас» продолжает работу в штатном режиме. Безопасность пассажиров и воздушных судов остается безусловным приоритетом ОАО «Аэропорты Кыргызстана».