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Главные банки стран ЕАЭС обменялись опытом в сфере противодействия мошенничеству

09:10, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Минске (Беларусь) состоялось заседание консультационного совета по валютной политике центральных банков государств — членов ЕАЭС.

В нем приняли участие руководители Центрального банка Армении, Национального банка Беларуси, Национального банка Казахстана, Национального банка Кыргызстана и Центрального банка России.

Участники обсудили текущую экономическую ситуацию и реализацию денежно-кредитной политики в странах ЕАЭС. Состоялся обмен опытом в сфере противодействия мошенническим операциям, рассмотрены вопросы использования и перспективы внедрения цифровых валют, а также регулирования виртуальных активов.

Глава Нацбанка Алмаз Бакетаев выступил с оценкой текущей экономической ситуации в Кыргызстане и рассказал о мерах денежно-кредитной политики, направленных на обеспечение ценовой стабильности.

В НБ КР также рассказали о работе по противодействию киберугрозам и несанкционированным платежным операциям, реализации проекта цифрового сома и регулировании виртуальных активов.

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