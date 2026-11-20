Евразийская экономическая комиссия подготовила два пакета поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Документы должны упростить логистику, поддержать добросовестный бизнес и создать условия для дальнейшей цифровой трансформации таможенных процессов в Союзе, отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев.

Первый пакет поправок предусматривает ускорение операций и борьбу с «серыми» схемами. Поправки затронут все разделы кодекса, а их главная цель — снять инфраструктурные барьеры.

Вносимые изменения упростят перемещение отдельных категорий товаров, включая контейнеры, а также регламентируют контрейлерные и каботажные перевозки. Кроме того, заложен механизм противодействия схемам «лжетранзита», который долгое время оставался лазейкой для недобросовестных участников рынка.

Документ находится на завершающей стадии проведения внутригосударственных процедур, а его подписание главами стран Союза планируется в декабре 2026 года, говорится в сообщении.

Второй пакет поправок прописывает технологическую перестройку и поддержку добросовестного бизнеса.

Поправки закладывают фундамент для технологической перестройки работы таможни. Ключевое нововведение — создание института уполномоченных экспортеров, который позволит значительно снизить административную нагрузку на добросовестный бизнес. Закрепляет информации в электронном виде и открывается возможность маркировать товары непосредственно на складах временного хранения и таможенных складах, что существенно ускорит логистические цепочки. Этот документ проработан на площадке Комиссии совместно с государствами Союза и сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, указали в ЕЭК.

Как подчеркнул Сергей Шкляев, внесение изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС — один из важных элементов работы по совершенствованию таможенного регулирования в целях создания бесшовной среды для бизнеса.