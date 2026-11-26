Депутаты Жогорку Кенеша выразили недовольство работой правоохранительных органов и банков в борьбе с кибермошенничеством. В частности, они подняли вопрос об ответственности подростков, продающих свои банковские карты мошенникам, и возможном неравном подходе к их освобождению.

Обсуждение состоялось сегодня на заседании парламента, где рассматривался вопрос исполнения постановлений ЖК по противодействию мошенничеству в банковской сфере и интернете.

Нардеп Алтынбек Кылычбаев напомнил, что в июле 2025 года введена уголовная ответственность за дропперство по статье 209-1. Он поинтересовался, сколько человек с тех пор привлечено к ответственности.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев сообщил, что за шесть месяцев этого года возбуждено 663 уголовных дела, связанных с дропперством. Из них 208 направлены в суд, по остальным продолжается следствие. Средний возраст задержанных составляет 23-25 лет.

Алтынбек Кылычбаев привел в пример случай с 19 подростками, задержанными Первомайским УВД. Шестеро из них проходили по одному уголовному делу.

«Они продали свои карты за 5 тысяч сомов. Но у пятерых задержанных родители зажиточные, они заплатили, и детей отпустили. Судили только одного», — рассказал он.

Эркебек Аширходжаев пояснил, что задержанных отпускают в случае возмещения причиненного ущерба.

«Значит, тот, у кого есть деньги, может выйти, если нет — будет осужден», — возразил нардеп.

«Дело тут не в наличии или отсутствии денег. Речь о выплате ущерба», — ответил замглавы МВД.

Однако Алтынбека Кылычбаева такой ответ не убедил. Он также рассказал о другом случае, в котором фигурируют подростки 14-16 лет. По словам депутата, через их банковские карты, открытые в одном из банков, проходили переводы на суммы от 600 до 900 тысяч сомов. Эти деньги принадлежали женщине, которая получила их после продажи трех домов.

Алтынбек Кылычбаев поинтересовался, каким образом банк допустил проведение таких операций.

Заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров пообещал уточнить информацию.

Депутат Болот Ибрагимов поднял вопрос о том, каким образом интернет-мошенники получают персональные данные и контакты граждан.

Эркебек Аширходжаев объяснил, что после взлома мессенджеров злоумышленники получают доступ к информации пользователей, а затем рассылают сообщения всем контактам взломанного аккаунта.

«Мне тоже так писали, просили деньги в долг», — признался он.

Нардеп Таалайбек Сарыбашов поинтересовался, какой коммерческий банк чаще всего фигурирует в материалах уголовных дел о кибермошенничестве.

Представитель Нацбанка ответил, что соответствующий анализ проводится, однако отказался называть конкретное финансовое учреждение, сославшись на возможные репутационные риски для вкладчиков.

Таалайбек Сарыбашов попросил предоставить информацию письменно. Он также поинтересовался, выявлялись ли случаи, когда сотрудники банков помогали мошенникам выводить похищенные деньги.

Мелс Аттокуров ответил, что таких фактов зарегистрировано не было.