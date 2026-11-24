В Кыргызстане предлагают направить в республиканский бюджет всю прибыль Нацбанка по итогам 2026 года. Соответствующий проект конституционного закона разработан кабмином для увеличения доходной части бюджета и финансирования государственных расходов, в том числе социально значимых. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Согласно справке-обоснованию, документ предусматривает временное приостановление действия частей 4 и 5 статьи 12 конституционного Закона «О Национальном банке». Эти нормы регулируют вопросы распределения прибыли и формирования резервов регулятора.

В случае принятия закона 100 процентов прибыли НБ КР за этот год будут перечислены в республиканский бюджет. При этом речь идет именно о прибыли Национального банка по итогам 2026-го, а не о его капитале или золотовалютных резервах.

Авторы инициативы предлагают рассмотреть законопроект во внеочередном порядке. Также предлагается принять его одновременно в трех чтениях, поскольку он направлен на обеспечение доходной части бюджета и стабилизацию социально-экономического положения страны.

Как подчеркнули представители Нацбанка, за девять месяцев прибыль регулятора составила 57 миллиардов сомов.

На заседании отмечено, что в прошлом году он уже передавал свою прибыль бюджету.

Депутат Медер Чотонов заметил, что доноры давали ряд предостережений по поводу передачи всей прибыли НБ КР в бюджет, и поинтересовался, с чем это связано.

В Минфине ответили, что такая практика не противоречит Бюджетному кодексу.

В итоге комитет одобрил законопроект в первом чтении.