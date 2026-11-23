Более 1,5 тысячи обращений поступило в Национальный банк Кыргызстана с начала года. Об этом сообщил главный администратор отдела по реагированию на киберугрозы НБ КР Азамат Тиленбаев.

По его словам, за 10 месяцев этого года поступило 1 тысяча 545 обращений, в том числе 138 жалоб на финансовое мошенничество. В 2025-м из 1 тысячи 414 обращений 248 содержали информацию о мошенничестве.

Регулятор вновь призывает кыргызстанцев не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать сомнительные приложения и всегда использовать антивирусные программы на мобильных устройствах.