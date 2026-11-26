В Кыргызстане за 10 месяцев 2026 года в производстве находилось 1 тысяча 663 уголовных дела, связанных с интернет-мошенничеством. Общий материальный ущерб по ним составил более 1,4 миллиарда сомов. Об этом 26 ноября на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

На заседании рассматривается ход исполнения постановлений парламента по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и интернете.

По словам Аширходжаева, из общего числа преступлений раскрыто 544. Из них 22 относятся к предыдущим годам, еще 522 — к отчетному периоду. По 1 тысяче 18 уголовным делам следствие временно приостановлено.

Общая сумма ущерба составила 1 миллиард 419 миллионов 330 тысяч сомов. В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий удалось возместить 288 миллионов 527 тысяч 953 сома, или 20,3 процента от причиненного ущерба.

В рамках оперативных мероприятий задержаны 688 человек, пресечена деятельность 33 преступных групп, с которыми связаны 44 факта преступлений.

Отдельно замминистра сообщил о борьбе с дропперством. По статье 209 Уголовного кодекса возбуждено 663 уголовных дела, из которых 208 направлены в суд.

Кроме того, зарегистрировано 34 уголовных дела, непосредственно связанных с виртуальными активами. Десять из них направлены в суд, по остальным 24 продолжается следствие.

Аширходжаев также рассказал о мерах по усилению борьбы с киберпреступностью. В структуре МВД созданы специализированные подразделения на уровне областных и городских управлений внутренних дел.

Помимо этого, межведомственная рабочая группа подготовила проект концепции государственной системы противодействия преступлениям в цифровой среде на 2027–2030 годы.

МВД совместно с Генеральной прокуратурой и Национальным банком разработало специальный модуль Единого реестра преступлений. Он предусматривает автоматическую передачу информации об интернет-мошенничестве в антифрод-системы банков. В настоящее время модуль проходит тестирование.

Еще одной мерой стала блокировка мошеннических звонков.

С начала 2026 года операторы мобильной связи заблокировали более 52 миллионов звонков с подменой номера на кыргызстанский. Кроме того, внутри страны выявлено и заблокировано 18 тысяч 913 телефонных номеров, связанных с подменой абонентских номеров.

По данным МВД, за 10 месяцев профилактическими мероприятиями по противодействию интернет-мошенничеству охватили более 900 тысяч человек.