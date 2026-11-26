В Кыргызстане завершена разработка специального модуля, который позволит правоохранительным органам автоматически передавать банкам информацию о киберпреступлениях для оперативной блокировки подозрительных счетов и переводов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева.

На заседании рассматривается ход исполнения постановлений парламента по противодействию мошенничеству в банковской сфере и интернете.

По словам Конкубаевой, Генеральная прокуратура совместно с государственным учреждением «Укук», МВД и Национальным банком завершила разработку модуля противодействия киберпреступности в автоматизированной информационной системе «Единый реестр преступлений».

Система предусматривает двусторонний обмен информацией с коммерческими банками по защищенным каналам связи.

В частности, сведения о зарегистрированных заявлениях и сообщениях о киберпреступлениях будут автоматически поступать в банки. Это позволит оперативно блокировать счета, приостанавливать подозрительные переводы и предотвращать дальнейший вывод похищенных денег.

Для работы модуля в Едином реестре преступлений созданы дополнительные поля, где будет фиксироваться информация о способах мошенничества, банковских счетах, телефонных номерах и интернет-ресурсах, используемых злоумышленниками.

В настоящее время проводится обучение представителей 26 коммерческих банков и сотрудников органов внутренних дел. Параллельно банки подключают к системе через защищенные каналы связи.

После завершения подключения и тестирования модуль планируется запустить в полноценную эксплуатацию на всей территории Кыргызстана.

Конкубаева также сообщила, что в ноябре 2026 года по инициативе Генеральной прокуратуры представители ведомства, Национального банка и МВД посетили Узбекистан. Целью поездки стало изучение опыта соседней страны по применению антифрод-систем и взаимодействию банков с правоохранительными органами.

Полученный опыт планируется использовать в Кыргызстане с учетом национального законодательства.

Кроме того, государственное учреждение «Укук» совместно с Национальным банком приступило к разработке национальной антифрод-системы. Она предусматривает интеграцию со всеми необходимыми государственными органами и финансовыми организациями.