Общие продажи валюты Нацбанком превысили 2,5 миллиарда доллара с начала года
Национальный банк Кыргызстана провел 14 валютную интервенцию с начала года, продав на рынке 207,1 миллиона долларов. На фоне двух крупных ноябрьских продаж общий объем интервенций достиг 2 миллиарда 500,65 миллиона.
В день интервенции оборот на межбанковском валютном рынке вырос в 6 раз по сравнению с предыдущим днем и составил 226,3 миллиона долларов. Несмотря на всплеск активности, курс доллара на закрытии торгов остался на уровне предыдущего дня — 87,45 сома.
Операция стала второй интервенцией Нацбанка за месяц и уступила по объему предыдущей — от 2 ноября, когда продали 214,5 миллиона долларов.
За две интервенции в ноябре года общий объем продаж долларов достиг 421,6 миллиона долларов. С начала 2026 года регулятор провел 14 интервенций только на продажу валюты, не покупая доллары.
Справка 24.kg
Валютная интервенция — операция Национального банка КР по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.
Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.