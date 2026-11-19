Национальный банк Кыргызстана провел 14 валютную интервенцию с начала года, продав на рынке 207,1 миллиона долларов. На фоне двух крупных ноябрьских продаж общий объем интервенций достиг 2 миллиарда 500,65 миллиона.

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В день интервенции оборот на межбанковском валютном рынке вырос в 6 раз по сравнению с предыдущим днем и составил 226,3 миллиона долларов. Несмотря на всплеск активности, курс доллара на закрытии торгов остался на уровне предыдущего дня — 87,45 сома.

Операция стала второй интервенцией Нацбанка за месяц и уступила по объему предыдущей — от 2 ноября, когда продали 214,5 миллиона долларов.

За две интервенции в ноябре года общий объем продаж долларов достиг 421,6 миллиона долларов. С начала 2026 года регулятор провел 14 интервенций только на продажу валюты, не покупая доллары.