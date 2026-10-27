ГКНБ задержал семь человек по делу о международных наркогруппировках

ГКНБ Кыргызстана пресек деятельность двух международных наркогруппировок, подозреваемых в поставках крупных партий синтетических наркотиков из стран СНГ в республику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, группировки занимались перевозкой и сбытом синтетических наркотиков на территории Кыргызстана.

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В Бишкеке с поличным задержали семерых граждан Кыргызстана. Их водворили в СИЗО ГКНБ.

Во время следственно-оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяли синтетический наркотик альфа-PVP. Его стоимость, по оценке ГКНБ, превышает 3,5 миллиона сомов.

Уголовные дела возбудили по статье 282 Уголовного кодекса Кыргызстана. Следственные действия продолжаются. Спецслужба устанавливает других возможных участников группировок и все обстоятельства дела.