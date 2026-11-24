Спецслужбы Кыргызстана выявили проблемы в деятельности государственных и муниципальных органов, в том числе нарушение режима секретности, несанкционированные контакты чиновников с иностранцами и злоупотребления должностным положением. Об этом на совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны и повышению эффективности государственного управления, сообщил председатель ГКНБ Максат Асаналиев.

Он отметил, что органы национальной безопасности на постоянной основе проводят оперативный мониторинг деятельности центральных и местных органов государственной власти. Таким образом, выявлены четыре основные проблемы.

Первая касается недостаточного обеспечения режима секретности, а также систематического нарушения порядка работы с информацией ограниченного доступа.

Вторая связана с ненадлежащим поведением отдельных чиновников как в рабочее, так и в нерабочее время. Такие действия дискредитируют государственную службу, отрицательно влияют на репутацию государственных органов и подрывают доверие граждан к власти, указал глава ГКНБ.

Третья — несанкционированные контакты госслужащих с иностранцами, а также заявления, не согласованные с госструктурами, уполномоченными на проведение внешней политики.

Четвертая — злоупотребления отдельными чиновниками служебным положением в личных интересах с нарушением прав граждан.