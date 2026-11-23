Государственный комитет национальной безопасности сообщил о пресечении противоправной деятельности группы лиц, вымогавших деньги под видом сотрудников правоохранительных органов.

По данным ведомства, задержаны трое граждан — М.Ш.Г., 1986 года рождения, М.Р.К., 1983 года рождения, и М.Б.Р., 1982 года рождения.

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Отмечается, что они представились сотрудниками Жайылского районного отдела внутренних дел, путем обмана и введения в заблуждение требовали у гражданина Ж. уулу А. 300 тысяч сомов.

ГКНБ призвал граждан проявлять бдительность, не поддаваться на незаконные требования лиц, представляющихся сотрудниками государственных и правоохранительных органов, а также незамедлительно сообщать о подобных фактах.