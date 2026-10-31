Читатели 24.kg против увольнения учителей-пенсионеров. Итоги опроса

Больше половины читателей 24.kg, принявших участие в опросе, проведенном на сайте, высказались против увольнения работающих учителей-пенсионеров в школах.

Согласно результатам, чуть меньше трети проголосовавших считают, что каждый должен иметь право работать независимо от возраста. Примерно столько же отметили, что все зависит от квалификации и профессиональных качеств работника.

Около 14 процентов придерживаются мнения, что лучше создавать новые рабочие места, а не увольнять пенсионеров.

При этом 17 процентов поддерживают идею, но только в случае, если пенсионер сам хочет уйти на пенсию.

И лишь 11 процентов согласны с увольнением учителей-пенсионеров, если молодые специалисты не могут найти работу.

Напомним, на недавней встрече президента с жителями Ала-Букинского района местный депутат посетовала, что работающие на пенсии педагоги не дают трудоустроиться молодым специалистам.

Читайте по теме Должны ли пенсионеры уступать рабочие места молодым кадрам? Мнения и опрос

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева пояснила, что после повышения зарплаты педагоги-пенсионеры не спешат уходить из школ.

По ее словам, действующий Трудовой кодекс не позволяет уволить их только из-за достижения пенсионного возраста. Прекратить работу они могут по собственному желанию. Уточняется, что некоторые учителя продолжают работать до 70 лет.

Вместе с тем Садыр Жапаров поручил министру просвещения проработать с Жогорку Кенешем изменения в законодательство, если среди молодых специалистов будет много желающих работать в школах.