Должны ли пенсионеры уступать рабочие места молодым кадрам? Мнения и опрос

Не первый раз в Кыргызстане поднимают вопрос работающих учителей пенсионного возраста.

Так, на недавней встрече президента с жителями Ала-Букинского района местный депутат посетовала , что работающие на пенсии педагоги не дают трудоустроиться молодым специалистам.

Профессия стала популярной?

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева пояснила, что после повышения зарплат педагоги-пенсионеры не спешат уходить из школ.

По ее словам, действующий Трудовой кодекс не позволяет уволить их только из-за достижения пенсионного возраста. Прекратить работу они могут по собственному желанию. Уточняется, что некоторые учителя продолжают работать до 70 лет.

Кстати, еще в 2024 году чиновница заявляла о подготовке приказа, предполагающего значительное сокращение нагрузки учителей-пенсионеров. Тогда в парламенте страны звучали мнения против инициативы.

Вместе с тем Садыр Жапаров уже поручил министру просвещения проработать с Жогорку Кенешем изменения в законодательство, если среди молодых специалистов будет много желающих работать в школах.

Сколько в школах пенсионеров

Всего в школах Кыргызстана работает около 94 тысяч учителей.

Как сообщали 24.kg в Министерстве просвещения перед началом 2026/2027 учебного года, в том числе трудится 13,8 тысячи педагогов пенсионного возраста.

Это почти 15 процентов от общего числа.

Мужчины в республике, напомним, выходят на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет.

При этом согласно статистике на май 2026 года, в школах по республике не хватало 658 учителей.

Больше всего дефицит отмечался в Бишкеке и Чуйской области. В столице, к примеру, не хватало учителей русского языка, математики, истории, физики, биологии, химии, географии в школах с русским языком обучения. В школах с кыргызским языком обучения — учителей русского языка, физкультуры.

Обновленную статистику чиновники обещали предоставить в конце сентября — когда молодые специалисты, выпускники бюджетных отделений, доедут до мест отработки. Однако пока такой информации не было.

Хотя известно, что дефицит учительских кадров в Бишкеке все еще не удалось закрыть полностью.

Чтобы дети не пропускали программу, к работе привлекают… студентов.

Так, в сентябре в столичных школах знания детям передавали около 500 учащихся вузов. Справляются ли они с этой задачей лучше работающих пенсионеров, вопрос открытый.

Зарплата учителя зависит от степени образования, учебной нагрузки и ставки, педагогического стажа, местности работы, а также от наличия доплат за классное руководство и проверку тетрадей.

Ранее чиновники сообщали, что проблема с трудоустройством молодежи отмечается в высокогорье и отдаленных районах, где школы не такие большие, как в крупных городах, а других рабочих мест в регионе не так много. В случае внесения изменений в законодательство не усугубит ли это ситуацию в тех школах, где и без того есть нехватка кадров и нет молодежи, желающей работать?

Что говорит законодательство?

Эксперт в сфере труда Эльдар Таджибаев согласен с мнением, что для молодых нужно создавать привлекательные рабочие места, а пенсионерам — обеспечивать достойную старость.

Но вопрос в другом: не будет ли допущена дискриминация?

«В Конституции КР есть 24-я, 42-я и 55-я статьи, согласно которым запрещается дискриминация по возрасту. Каждому гражданину даются равные права на труд. Кроме этого, Кыргызстан должен соблюдать и признавать международные нормы. Есть 55 конвенций Международной организации труда, которые наша страна ратифицировала. Среди них — конвенции МОТ № 111 и № 122, которые не допускают дискриминацию в сфере трудовых отношений и регулируют вопросы равенства и занятости», — отмечает Эльдар Таджибаев.

Он считает, что прежде всего при подготовке законопроекта нужно провести правовую и правозащитную экспертизу на предмет соответствия Конституции и международным правовым нормам, чтобы не допустить нарушений прав граждан.

За и против

В обществе вопрос возможного увольнения пенсионеров также вызвал активную дискуссию.

«Бывают разные ситуации. Например, мне 67 лет, четвертый год на пенсии, но мне до сих пор звонят и приглашают на работу. Как быть в таких случаях?» — интересуется одна из пользовательниц соцсетей.

Другие отмечают, что пенсионеры не от великой радости работают с утра до вечера, им просто нужно выживать, ведь небольшие пенсии не обеспечат безбедную старость. Будь у людей достойная пенсия, наверняка, нашлись бы более приятные дела, чем нелегкий труд в школе.

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«Если массово начать увольнять пенсионеров, уровень бедности может только возрасти, а образование пойдет ко дну. Молодежь сейчас не стремится работать учителями в школах — иначе там не было бы нехватки кадров», — отмечает еще один кыргызстанец.

В обществе также призвали не забывать о заслугах учителей-пенсионеров: «Почему раньше, когда зарплаты были мизерные, эти пожилые учителя держали на своих плечах работу и не жаловались? А как повысили зарплату, так их сразу уволить и Трудовой кодекс переписать?»

Есть и такое мнение: «В Кыргызстане давно пора серьезно пересмотреть вопрос трудоустройства учителей, достигших пенсионного возраста. Это не призыв обесценивать многолетний труд и опыт старшего поколения. Уважение к учителям, посвятившим жизнь образованию, должно оставаться неизменным.

Но нельзя забывать и о молодых специалистах, которые окончили обучение, готовы работать, полны сил, новых идей и желания развиваться, но не могут найти себе место в профессии. Если мы хотим видеть обновленную систему образования, нужно давать дорогу молодым кадрам. Опыт старшего поколения важен, но у молодежи тоже должно быть реальное будущее в своей стране.

Решение должно быть справедливым, законным и учитывать интересы как молодых педагогов, так и учителей старшего поколения. Молодежь не должна годами ждать возможности реализовать себя в профессии, ради которой она училась».

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В качестве возможного решения проблемы предлагается ввести оплачиваемую систему наставничества, когда старшее поколение педагогов станет поддержкой для молодых кадров. Ведь не секрет, что новые кадры не задерживаются в школах из-за отсутствия опыта, высокой нагрузки, бумажной волокиты и так далее. Однако вряд ли наставничество будет соизмеримо с зарплатой учителя.

Поднимают кыргызстанцы и в целом проблему трудоустройства и дискриминации по возрасту. По их словам, многие работодатели отказываются принимать сотрудников старше 40 лет. А некоторые призывают к справедливому подходу — чтобы в парламенте и кабинете министров тоже не задерживались пенсионеры.

«Если уж на то пошло, то министру просвещения самой 61 год. Не пора ли на пенсию?» — интересуются в соцсетях.

24.kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.