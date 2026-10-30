Должны ли пенсионеры уступать рабочие места молодым кадрам? Опрос

На недавней встрече президента с жителями Ала-Букинского района местный депутат посетовала, что работающие на пенсии педагоги не дают трудоустроиться молодым специалистам.

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева пояснила, что после повышения зарплаты педагоги-пенсионеры не спешат уходить из школ.

Читайте по теме Должны ли пенсионеры уступать рабочие места молодым кадрам? Мнения и опрос

По ее словам, действующий Трудовой кодекс не позволяет уволить их только из-за достижения пенсионного возраста. Прекратить работу они могут по собственному желанию. Уточняется, что некоторые учителя продолжают работать до 70 лет.

Вместе с тем Садыр Жапаров поручил министру просвещения проработать с Жогорку Кенешем изменения в законодательство, если среди молодых специалистов будет много желающих работать в школах.

24.kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.