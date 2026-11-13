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24.kg

Более 500 учителей все еще не хватает в школах Кыргызстана

15:50, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

По оперативным данным на ноябрь 2026 года, по республике в школах не хватает 506 учителей. Об этом 24. kg сообщили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, в ноябре прошлого учебного года не хватало около 1 тысячи педагогов.

«В апреле 2026-го заработную плату повысили на 100 процентов. Эта мера способствует сокращению дефицита», — считают в министерстве.

Наибольшая потребность в учителях отмечается по шести предметам: физике, математике, информатике, истории, химии и географии.

Кадры чаще всего нужны в городе Бишкеке и Чуйской области. Для решения проблемы в столице в 2025–2026 учебном году более 1 тысячи студентов четвертых курсов педагогических направлений проходили дуальное обучение, то есть совмещали обучение с работой в школах.

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На 2026–2027 учебный год более 1 тысячи выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, обучавшихся на бюджетной и грантовой основе, получили направления на работу в образовательные организации.

Сколько из них доехали до мест отработки, в ведомстве не уточнили.

Всего в школах Кыргызстана работает около 94 тысяч учителей, в том числе 13,8 тысячи пенсионного возраста. Это почти 15 процентов от общего числа.

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