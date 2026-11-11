Запретить энергетики полностью: что показал опрос читателей 24.kg

Большинство читателей 24.kg выступили за полный запрет энергетических напитков в Кыргызстане. Таковы результаты опроса, проведенного на сайте информационного агентства на фоне обсуждения возможных ограничений на их производство и импорт.

Всего в голосовании участвовали 1 тысяча 355 человек. За полный запрет производства и импорта энергетических напитков высказались 898 участников (66,27 процента). Еще 227 человек (16,75 процента), считают, что достаточно запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.

Таким образом, 83,02 процента участников опроса поддерживают те или иные запретительные меры.

За ограничение рекламы и продажи без полного запрета выступили 95 человек (7,01 процента).

При этом 123 респондента (9,08 процента) считают, что каждый взрослый человек должен самостоятельно решать, употреблять ли ему энергетические напитки.

Еще 12 участников (0,89 процента), затруднились с ответом.

Отметим, что голосование проводилось среди читателей 24.kg и отражает мнение его участников, а не всего населения Кыргызстана.

Власти готовят ограничения

Напомним, 5 ноября президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о запрете производства и импорта энергетических напитков.

Читайте по теме В Кыргызстане предлагают запретить ввоз энергетиков на шесть месяцев

10 ноября Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления о временном запрете на ввоз энергетиков сроком на шесть месяцев.

Документ предусматривает ограничения на импорт определенных видов энергетических напитков. При этом запрет на их производство и продажу внутри страны проект не устанавливает.

Одним из аргументов в пользу ограничений стали результаты исследования, проведенного в Бишкеке в 2026 году.

Выяснилось, что более 22 процентов опрошенных старшеклассников употребляют энергетические напитки. Это фактически каждый пятый школьник.

Причем почти 40 процентов из тех, кто пьет энергетики, делают это не реже трех раз в неделю.

По данным, озвученным президентом, в 2025 году жители Кыргызстана употребили более 54 миллионов литров энергетических напитков, что эквивалентно примерно 129 миллионам банок.

Результаты опроса 24.kg показывают, что среди проголосовавших сторонников ограничений значительно больше, чем тех, кто выступает за свободную продажу энергетиков взрослым покупателям.