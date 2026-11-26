В Кыргызстане необходимо активнее внедрять искусственный интеллект в медицинских учреждениях и школах, чтобы освободить врачей и учителей от лишней бумажной работы. С таким предложением 26 ноября на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, несмотря на развитие цифровизации, Кыргызстан пока отстает в этом направлении. Одной из проблем он назвал большие очереди в поликлиниках, которые увеличились на фоне распространения ОРВИ и гриппа.

Депутат обратил внимание на то, что врачи тратят много времени не только на прием пациентов, но и на оформление документации.

«Врач осматривает пациента 10 минут, а потом еще 20 минут заполняет документы. У них у всех есть компьютеры. Можно внедрить искусственный интеллект, который будет записывать все, что говорит врач, и в режиме реального времени расшифровывать аудио. Сервер пусть будет у Министерства здравоохранения. Надо пользоваться благами искусственного интеллекта», — предложил Бекешев.

Аналогичную проблему депутат обозначил и в сфере образования. По его словам, учителя вынуждены составлять календарные и годовые планы, распечатывать их и подписывать, хотя эту работу можно упростить с помощью цифровых технологий.

«Зачем в нынешнее время это делать? Надо это ликвидировать. Учителя должны учить, врачи — лечить, а не заполнять документы. Прошу кабмин рассмотреть эти вопросы», — добавил он.

В свою очередь, спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев сообщил, что кыргызский парламент вместе с администрацией президента вошел в первую пятерку парламентов мира по уровню цифровизации.

По его словам, в кабинете министров также ведется работа по внедрению цифровых решений, причем соответствующие вопросы прорабатывает каждое министерство.