USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос

15:00, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В вузах Кыргызстана обучается более 230 тысяч студентов. С начала учебного года в соцсетях время от времени появляются жалобы от учащихся различных вузов.

Претензии в основном касаются слабой материально-технической базы, нехватки преподавателей, частого отсутствия занятий либо, наоборот, сильной загруженности, отсутствия стабильного расписания, а также высокой стоимости контрактного обучения и низкого качества образования.

Вопрос высшего образования поднял сегодня в парламенте и депутат Дастан Бекешев.

По его словам, многие вузы продолжают работать по устаревшей модели, когда студент после окончания обучения получает преимущественно диплом, а качество образования остается под вопросом.

«Что дают студентам в результате окончания учебы? Обычно диплом, и все. Университеты превратились в организации по выкачиванию денег. Увеличиваются контракты, но повышается ли качество образования — большой вопрос», — отметил нардеп.

Бекешев считает, что большинство вузов должны превратиться в центры образовательных инициатив.

24. kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.

Опрос:
Что нужно изменить в университетах Кыргызстана?

Материалы по теме

Дастан Бекешев призвал реформировать университеты

Запретить энергетики полностью: что показал опрос читателей 24.kg

Запрет энергетиков в Кыргызстане. Вы за или против? Опрос 24.kg

Привлекать ли иностранцев к работе водителями в Бишкеке? Итоги опроса

В двадцатку лучших вузов Центральной Азии вошли два университета Кыргызстана

Посредников заставят отвечать за иностранных студентов до конца учебы

Кыргызстан хочет привлечь европейцев в свои университеты

Центр приема иностранных студентов в КР искореняет серые схемы при наборе

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

 

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

Общество

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

 

Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

 

В аэропорту «Манас» через полтора месяца запустят умную парковку

 

В Историческом музее Бишкека пройдет выставка-продажа «Лейлекские ковры»

 

В Чуйской области спасен пропавший гражданин

 

В Баткенской области дома, полученные при обмене территориями, делят по жребию

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Экс-глава МИД Чингиз Айдарбеков раскритиковал работу ЖК и систему выборов

 

Камила Талиева предложила передать проведение ОРТ государству

 

Жогорку Кенеш образовал депутатскую комиссию по предоставлению гражданам услуг

 

РФ, США и КНР обсуждают ограничение применения ИИ при управлении ядерным оружием

 

В парламенте требуют усилить контроль за продажей вейпов

 

Министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18