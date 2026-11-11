Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос
В вузах Кыргызстана обучается более 230 тысяч студентов. С начала учебного года в соцсетях время от времени появляются жалобы от учащихся различных вузов.
Претензии в основном касаются слабой материально-технической базы, нехватки преподавателей, частого отсутствия занятий либо, наоборот, сильной загруженности, отсутствия стабильного расписания, а также высокой стоимости контрактного обучения и низкого качества образования.
Вопрос высшего образования поднял сегодня в парламенте и депутат Дастан Бекешев.
По его словам, многие вузы продолжают работать по устаревшей модели, когда студент после окончания обучения получает преимущественно диплом, а качество образования остается под вопросом.
«Что дают студентам в результате окончания учебы? Обычно диплом, и все. Университеты превратились в организации по выкачиванию денег. Увеличиваются контракты, но повышается ли качество образования — большой вопрос», — отметил нардеп.
Бекешев считает, что большинство вузов должны превратиться в центры образовательных инициатив.
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