Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос

В вузах Кыргызстана обучается более 230 тысяч студентов. С начала учебного года в соцсетях время от времени появляются жалобы от учащихся различных вузов.

Претензии в основном касаются слабой материально-технической базы, нехватки преподавателей, частого отсутствия занятий либо, наоборот, сильной загруженности, отсутствия стабильного расписания, а также высокой стоимости контрактного обучения и низкого качества образования.

Вопрос высшего образования поднял сегодня в парламенте и депутат Дастан Бекешев.

По его словам, многие вузы продолжают работать по устаревшей модели, когда студент после окончания обучения получает преимущественно диплом, а качество образования остается под вопросом.

«Что дают студентам в результате окончания учебы? Обычно диплом, и все. Университеты превратились в организации по выкачиванию денег. Увеличиваются контракты, но повышается ли качество образования — большой вопрос», — отметил нардеп.

Бекешев считает, что большинство вузов должны превратиться в центры образовательных инициатив.

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