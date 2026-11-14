Что нужно изменить в университетах КР? Мнения читателей 24.kg разделились
Университеты в Кыргызстане не должны существовать отдельно от экономики. Так считают читатели 24.kg, принявшие участие в опросе редакции.
Согласно результатам голосования на сайте, четверть респондентов предлагают привязать образование к реальному рынку труда, чтобы выпускники стали востребованы.
Примерно столько же считают необходимым обеспечить преподавателям достойную оплату и повысить требования к качеству преподавания.
Более 18 процентов респондентов полагают, что для изменения ситуации в вузах нужно пересмотреть учебные программы, а 16 процентов — создать условия для научной деятельности и международных исследований.
Еще 11 процентов голосов респондентов отданы за снижение стоимости контракта.
И лишь 4 процента респондентов считают, что высшее образование уже неактуально, достаточно отучиться на курсах.
Похожие результаты опроса оказались и в Telegram-канале 24.kg.
Отметим, в вузах Кыргызстана обучается более 230 тысяч студентов. С начала учебного года в соцсетях время от времени появляются жалобы от учащихся различных вузов.
Претензии в основном касаются слабой материально-технической базы, нехватки преподавателей, частого отсутствия занятий либо, наоборот, сильной загруженности, отсутствия стабильного расписания, а также высокой стоимости контрактного обучения и низкого качества образования.
Депутат парламента Дастан Бекешев предложил реформировать вузы, преобразовав их в центры образовательных инициатив.