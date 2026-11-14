Что нужно изменить в университетах КР? Мнения читателей 24.kg разделились

Университеты в Кыргызстане не должны существовать отдельно от экономики. Так считают читатели 24.kg, принявшие участие в опросе редакции.

Согласно результатам голосования на сайте, четверть респондентов предлагают привязать образование к реальному рынку труда, чтобы выпускники стали востребованы.

Примерно столько же считают необходимым обеспечить преподавателям достойную оплату и повысить требования к качеству преподавания.

Более 18 процентов респондентов полагают, что для изменения ситуации в вузах нужно пересмотреть учебные программы, а 16 процентов — создать условия для научной деятельности и международных исследований.

Еще 11 процентов голосов респондентов отданы за снижение стоимости контракта.

И лишь 4 процента респондентов считают, что высшее образование уже неактуально, достаточно отучиться на курсах.

Похожие результаты опроса оказались и в Telegram-канале 24.kg.

Отметим, в вузах Кыргызстана обучается более 230 тысяч студентов. С начала учебного года в соцсетях время от времени появляются жалобы от учащихся различных вузов.

Претензии в основном касаются слабой материально-технической базы, нехватки преподавателей, частого отсутствия занятий либо, наоборот, сильной загруженности, отсутствия стабильного расписания, а также высокой стоимости контрактного обучения и низкого качества образования.

Депутат парламента Дастан Бекешев предложил реформировать вузы, преобразовав их в центры образовательных инициатив.