Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Руслан Мукамбетов назначен министром обороны.

На прошлой неделе он стал и. о. министра обороны вместо Бактыбека Бекболотова, который возглавил Совет безопасности.

Позже кандидатуру Руслана Мукамбетова согласовали в Жогорку Кенеше, а президент подписал соответствующий указ.

Напомним, с 2023 года он был первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана. В апреле 2025-го отстранен от занимаемой должности из-за конфликта с руководством.

У министра юстиции Кыргызстана три новых заместителя.

Первым заместителем министра юстиции назначен Зарылбек уулу Алмазбек.

Родился 16 июля 1975 года. У него высшее юридическое образование.

Работал в органах национальной безопасности КР, департаменте консульской службы Министерства иностранных дел, был советником министра юстиции, возглавлял Чуй-Бишкекское управление юстиции.

2019-2022 — директор департамента пробации при Министерстве юстиции;

с января 2022-го — заместитель министра юстиции (курировал силовой блок).

Заместителями министра юстиции стали Кубан Казаков и Сайра Ызакова.

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Кубан Казаков является кадровым сотрудником Министерства юстиции. С 2022 года он возглавлял департамент пробации при МЮ КР.

Сайра Ызакова начала карьеру в Министерстве юстиции, а в последние годы возглавляла управление экономического законодательства ведомства.

Кадровые изменения связаны с последними назначениями: экс-заместитель министра юстиции Бактияр Орозов утвержден в должности министра науки, высшего образования и инноваций, а Зарема Аскарова, ранее занимавшая пост первого заместителя министра юстиции, покинула должность в связи с переходом на другую работу.

Вместо Кубана Казакова департамент пробации возглавил Данияр Калматов.

В должности заместителя директора департамента активно участвовал в ряде реформ, включая внедрение системы электронного наблюдения. Впоследствии возглавлял управление мониторинга в центральном аппарате МЮ КР.

Эмиль Такырбашев назначен председателем правления ОАО «Государственный банк развития Кыргызстана».

Ранее Госбанк развития возглавлял Медер Темирбеков. Теперь он руководит ОАО «Государственная лизинговая компания».

Эмиль Такырбашев имеет 25-летний опыт работы в финансово-банковской сфере. У него высшее экономическое образование по специальностям «международные экономические отношения» и «бухгалтерский учет и аудит».

В МВД Кыргызстана кадровые перестановки.

Согласно решению коллегии, ротации подлежат следующие лица:

полковник милиции Мирланбек Насиров назначен исполняющим обязанности начальника следственной службы МВД;

полковник милиции Мирбек Исагалиев назначен заместителем начальника следственной службы МВД;

полковник милиции Максат Абдымомунов временно назначен исполняющим обязанности начальника управления по расследованию особо важных дел следственной службы МВД;

полковник милиции Урмат Баялиев назначен начальником контрольно-методического управления следственной службы МВД;

полковник милиции Альтаир Исмаилов назначен замначальника Главного управления внутренних дел Бишкека по досудебному производству;

полковник милиции Эшимкан уулу Нурдин назначен замначальника следственной службы Главного управления внутренних дел Бишкека;

полковник милиции Чынарбек Майлыбеков назначен замначальника Главного управления внутренних дел Чуйской области по досудебному производству;

полковник милиции Сапарбек Аманкулов назначен замначальника Главного управления внутренних дел Иссык-Кульской области по досудебному производству;

полковник милиции Азамат Жумабаев назначен замначальника Главного управления внутренних дел Таласской области по досудебному производству.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения и его подразделениях произошла смена руководителей:

заместитель начальника ГУОБДД Манасбек Сыдагалиев назначен главой управления Патрульной службы милиции Бишкека;

глава УПСМ столицы Авазбек Досов назначен начальником отдела обеспечения безопасности дорожного движения по УВД Иссык-Кульской области;

подполковник милиции Айбек Джумагулов назначен заместителем начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения;

полковник милиции Урмат Байтокоев назначен начальником финансово-хозяйственного управления Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения;

полковник милиции Раимбек Тешебаев назначен заместителем начальника ГУВД Чуйской области по общественной безопасности.

Начальник управления по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области Шаирбек Бопонов уволен из правоохранительных органов.

Напомним, он задержан в конце декабря 2020 года по подозрению в причастности к коррупционной схеме, существовавшей на КПП «Ак-Тилек — автодорожный». Позже Первомайский районный суд столицы водворил милицейского чиновника в СИЗО. 1 мая 2025-го он восстановлен в должности и приступил к обязанностям начальника УОБДД Чуйской области.

Аскат Сыдыков досрочно освобожден от должности судьи Верховного суда.

Совет судей применил Аскату Сыдыкову дисциплинарное взыскание в виде досрочного освобождения за нарушение им требований безупречности.

В марте глава Верховного суда Медербек Сатыев получил выговор за сбор денег у местных судей.

Уран Темирбеков назначен генеральным директором ОАО «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики».

Ранее он занимал должность руководителя Фонда социального партнерства по развитию регионов.

О том, что указом президента поручено создать Национальный инвестиционный фонд, сообщалось в июне 2024 года. Согласно данным Министерства юстиции, открытое акционерное общество «Национальный инвестиционный фонд КР» прошло регистрацию 16 мая 2025-го.

Кадырбай Суранбаев стал главой ГП «Дирекция по управлению объектами».

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Кадырбай Суранбаев окончил юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета.

С 2008 по 2014 год учился в Академии госуправления при президенте КР на экономическом факультете по специальностям бухгалтерский учет, анализ и аудит.

с июля 2013-го по февраль 2021 года — юрист в ОсОО «Полиграфбумресурсы»;

с марта по сентябрь 2015-го — помощник министра в Минюсте;

с февраля по июнь 2021 года — помощник вице-премьер-министра в аппарате правительства КР;

с июня по сентябрь 2021-го — помощник первого заместителя руководителя администрации в администрации президента КР;

с сентября по октябрь 2021 года — инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в администрации президента;

с октября по декабрь 2021-го — заместитель директора центра судебного представительства в кабмине;

с марта по май 2025 года — помощник министра культуры.

О кадровых перестановках с 12 по 16 мая читайте здесь.