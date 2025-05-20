Недавно восстановленного главу Чуйского УОБДД Бопонова уволили из органов

Начальник управления обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области Шаирбек Бопонов окончательно уволен из правоохранительных органов. Об этом заявили в пресс-службе МВД КР.

Фото МВД. Полковник милиции Шаирбек Бопонов

Напомним, что глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов был задержан в конце декабря 2020 года по подозрению в причастности к коррупционной схеме, существовавшей на КПП «Ак-Тилек – автодорожный». На этом пункте пропуска инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов постоянно брали взятки от 500 до 5 тысяч сомов у водителей автотранспортных средств, занимающихся международными грузоперевозками. При этом ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин.

Позже Первомайский районный суд столицы водворил милицейского чиновника в СИЗО. 1 мая 2025 года Шаирбек Бопонов был восстановлен в должности и приступил к обязанностям начальника УОБДД Чуйской области.

Сегодня, 20 мая на основании служебного расследования, проведенного Министерством внутренних дел, за грубое нарушение требований дисциплинарного устава правоохранительных органов КР, за неисполнение своих прямых функциональных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения и общественного порядка, а также за невыход на службу без уважительной причины полковник милиции Шаирбек Бопонов был окончательно уволен из рядов правоохранительных органов приказом МВД.