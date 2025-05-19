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Экономика

В Кыргызстане заработал Национальный инвестиционный фонд

В ОАО «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики» назначен генеральный директор. Совет директоров назначил генеральным директором Урана Темирбекова.

Отмечается, что ранее он занимал должность руководителя Фонда социального партнерства по развитию регионов.

кабмина
Фото кабмина. Уран Темирбеков

О том, что указом президента поручено создать Национальный инвестиционный фонд, сообщалось в июне 2024 года. Было заявлено, что в уставный капитал фонда будет передан ряд компаний с государственным участием.

Основными задачами нового фонда назывались:

  • обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности фонда и его портфельных компаний;
  • повышение и обеспечение устойчивого роста стоимости фонда и его портфельных компаний, а также привлечение инвестиций путем выхода фонда и его портфельных компаний на международный и местный рынок капитала;
  • внедрение в фонд и его портфельные компании наилучших практик корпоративного управления;
  • развитие отдельных отраслей экономики через реализацию государственных программ и инвестиционных проектов.

Согласно данным Министерства юстиции, открытое акционерное общество «Национальный инвестиционный фонд КР» прошло регистрацию 16 мая 2025-го. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329579/
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