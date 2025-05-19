В Кыргызстане заработал Национальный инвестиционный фонд

В ОАО «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики» назначен генеральный директор. Совет директоров назначил генеральным директором Урана Темирбекова.
Отмечается, что ранее он занимал должность руководителя Фонда социального партнерства по развитию регионов.
О том, что указом президента поручено создать Национальный инвестиционный фонд, сообщалось в июне 2024 года. Было заявлено, что в уставный капитал фонда будет передан ряд компаний с государственным участием.
Основными задачами нового фонда назывались:
- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности фонда и его портфельных компаний;
- повышение и обеспечение устойчивого роста стоимости фонда и его портфельных компаний, а также привлечение инвестиций путем выхода фонда и его портфельных компаний на международный и местный рынок капитала;
- внедрение в фонд и его портфельные компании наилучших практик корпоративного управления;
- развитие отдельных отраслей экономики через реализацию государственных программ и инвестиционных проектов.
Согласно данным Министерства юстиции, открытое акционерное общество «Национальный инвестиционный фонд КР» прошло регистрацию 16 мая 2025-го.