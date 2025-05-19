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Общество

В МВД Кыргызстана кадровые перестановки

Сегодня в Министерстве внутренних дел состоялось внеочередное заседание коллегии, на котором произошли кадровые перестановки в руководстве следственных подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно решению коллегии, ротации подлежат следующие лица:

  • полковник милиции Мирланбек Насиров назначен исполняющим обязанности начальника следственной службы МВД;
  • полковник милиции Мирбек Исагалиев назначен назначен заместителем начальника Следственной службы МВД;
  • полковник милиции Максат Абдымомунов временно назначен исполняющим обязанности начальника управления по расследованию особо важных дел следственной службы МВД;
  • полковник милиции Урмат Баялиев назначен начальником контрольно-методического управления следственной службы МВД;
  • полковник милиции Альтаир Исмаилов назначен замначальника Главного управления внутренних дел Бишкека по досудебному производству;
  • полковник милиции Эшимкан уулу Нурдин назначен замначальника следственной службы Главного управления внутренних дел Бишкека;
  • полковник милиции Чынарбек Майлыбеков назначен замначальника Главного управления внутренних дел Чуйской области по досудебному производству;
  • полковник милиции Сапарбек Аманкулов назначен замначальника Главного управления внутренних дел Иссык-Кульской области по досудебному производству;
  • полковник милиции Азамат Жумабаев назначен замначальника Главного управления внутренних дел Таласской области по досудебному производству.

В МВД отметили, что кадровые решения руководства направлены на повышение эффективности деятельности подразделений, усиление дисциплины и ответственности среди руководителей, а также осуществлены в рамках ротации управленческого состава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329612/
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