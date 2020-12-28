Главу УОБДД Чуйской области Шаирбека Бопонова водворили в СИЗО ГКНБ

Начальника УОБДД Чуйской области Шаирбека Бопонова водвории в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Шаирбек Бопонов будет находиться под стражей до 24 февраля 2021 года.

Напомним, что глава УОБДД Чуйской области подозревается в причастности к коррупционной схеме, существовавшей на КПП «Ак-Тилек-автодорожный». На этом пункте пропуска инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов постоянно брали взятки от 500 до 5 тысяч сомов у водителей автотранспортных средств, занимающихся международными грузоперевозками. При этом ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин.