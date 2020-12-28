В ГКНБ рассказали, в чем подозревается глава УОБДД Чуйской области Бопонов

Глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов подозревается в причастности к коррупционной схеме, существовавшей на КПП «Актилек-автодорожный». Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Установлено, что на вышеуказанном пункте пропуска инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов на постоянной основе получали денежные средства в сумме от 500 до 5 тысяч сомов у водителей автотранспортных средств, занимающихся международными грузоперевозками. При этом ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин», — говорится в сообщении.