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Экономика

В Госбанке развития назначен новый директор

В Госбанке развития назначен новый директор. Решением совета директоров Эмиль Такырбашев назначен на должность председателя правления ОАО «Государственный банк развития Кыргызстана».

пресс-службы Госбанка развития
Фото пресс-службы Госбанка развития. Решением совета директоров Эмиль Такырбашев назначен на должность председателя правления ОАО «Государственный банк развития Кыргызстана»

В банке проинформировали, что Эмиль Такырбашев имеет 25-летний опыт работы в финансово-банковской сфере. У него высшее экономическое образование по специальностям «международные экономические отношения» и «бухгалтерский учет и аудит».

«Прошел профессиональный путь от стажера до руководящих должностей. Имеет значительный опыт работы в КСФК и «РСК Банке». Более 14 лет возглавлял микрокредитные и лизинговые компании. Выступал экспертом и консультантом в ряде международных проектов. Обладает пятилетним опытом работы в международных фондах развития. Имеет глубокие знания и практический опыт в области финансов, казначейских операций и кредитования», — говорится в сообщении.

Ранее Госбанк развития возглавлял Медер Темирбеков. Теперь он руководит ОАО «Государственная лизинговая компания».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329718/
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