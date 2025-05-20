У министра юстиции Кыргызстана три новых заместителя

У министра юстиции Кыргызстана появились три новых заместителя. Распоряжения об этом подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Как отмечается, первым заместителем министра юстиции назначен Зарылбек уулу Алмазбек.

Фото Министерства юстиции. Зарылбек уулу Алмазбек

Работал в органах национальной безопасности КР, департаменте консульской службы Министерства иностранных дел, был советником министра юстиции, возглавлял Чуй-Бишкекское управление юстиции.

03.09.2019 — 01.2022 — директор департамента пробации при Министерстве юстиции.

с 01.2022 — заместитель министра юстиции (курирует силовой блок).

Также заместителями министра юстиции стали Кубан Казаков и Сайра Ызакова.

Фото Министерства юстиции. Кубан Казаков

Кубан Казаков является кадровым сотрудником Министерства юстиции. С 2022 года он возглавлял департамент пробации при МЮ КР. Имеет классный чин советника юстиции I класса.

Фото Министерства юстиции. Сайра Ызакова

Кадровые изменения связаны с последними назначениями: экс-заместитель министра юстиции Бактияр Орозов утвержден в должности министра науки, высшего образования и инноваций, а Зарема Аскарова, ранее занимавшая пост первого заместителя министра юстиции, покинула должность в связи с переходом на другую работу.