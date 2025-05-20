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Власть

У министра юстиции Кыргызстана три новых заместителя

У министра юстиции Кыргызстана появились три новых заместителя. Распоряжения об этом подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Как отмечается, первым заместителем министра юстиции назначен Зарылбек уулу Алмазбек.

Министерства юстиции
Фото Министерства юстиции. Зарылбек уулу Алмазбек
Родился 16 июля 1975 года в селе Кызыл-Дыйкан Чуйской области. У него высшее юридическое образование.

Работал в органах национальной безопасности КР, департаменте консульской службы Министерства иностранных дел, был советником министра юстиции, возглавлял Чуй-Бишкекское управление юстиции.

03.09.2019 — 01.2022 — директор департамента пробации при Министерстве юстиции.

с 01.2022 — заместитель министра юстиции (курирует силовой блок).

Также заместителями министра юстиции стали Кубан Казаков и Сайра Ызакова.

Министерства юстиции
Фото Министерства юстиции. Кубан Казаков
Кубан Казаков является кадровым сотрудником Министерства юстиции. С 2022 года он возглавлял департамент пробации при МЮ КР. Имеет классный чин советника юстиции I класса.

Министерства юстиции
Фото Министерства юстиции. Сайра Ызакова
Сайра Ызакова начала карьеру в Министерстве юстиции, а в последние годы возглавляла управление экономического законодательства ведомства. Имеет классный чин советника юстиции I класса.

Кадровые изменения связаны с последними назначениями: экс-заместитель министра юстиции Бактияр Орозов утвержден в должности министра науки, высшего образования и инноваций, а Зарема Аскарова, ранее занимавшая пост первого заместителя министра юстиции, покинула должность в связи с переходом на другую работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329760/
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