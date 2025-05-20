У министра юстиции Кыргызстана три новых заместителя

У министра юстиции Кыргызстана появились три новых заместителя. Распоряжения об этом подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Как отмечается, первым заместителем министра юстиции назначен Зарылбек уулу Алмазбек.
Работал в органах национальной безопасности КР, департаменте консульской службы Министерства иностранных дел, был советником министра юстиции, возглавлял Чуй-Бишкекское управление юстиции.
03.09.2019 — 01.2022 — директор департамента пробации при Министерстве юстиции.
с 01.2022 — заместитель министра юстиции (курирует силовой блок).
Также заместителями министра юстиции стали Кубан Казаков и Сайра Ызакова.
Кадровые изменения связаны с последними назначениями: экс-заместитель министра юстиции Бактияр Орозов утвержден в должности министра науки, высшего образования и инноваций, а Зарема Аскарова, ранее занимавшая пост первого заместителя министра юстиции, покинула должность в связи с переходом на другую работу.