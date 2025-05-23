В департаменте пробации при Министерстве юстиции новый директор

В департаменте пробации при Министерстве юстиции Кыргызстана новый директор — Данияр Калматов. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Распоряжение о назначении подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

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Как отмечается, Данияр Калматов является специалистом в области пробации. В должности заместителя директора департамента активно участвовал в ряде реформ, включая внедрение системы электронного наблюдения. Впоследствии возглавлял управление мониторинга в центральном аппарате МЮ КР. Имеет классный чин советника юстиции 1-го класса.

Напомним, 19 мая 2025 года прежний директор департамента Кубан Казаков назначен заместителем министра юстиции.