В УПСМ Бишкека новый начальник. Кадровые перестановки в системе ГУОБДД

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения и его подразделениях произошла смена руководителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Таким образом, заместитель начальника ГУОБДД Манасбек Сыдагалиев освобожден от занимаемой должности и назначен главой управления Патрульной службы милиции Бишкека.

— Главу УПСМ Бишкека Авазбека Досова назначили начальником отдела обеспечения безопасности дорожного движения по УВД Иссык-Кульской области;

— подполковник милиции Айбек Джумагулов назначен заместителем начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения;

— полковник милиции Урмат Байтокоев назначен начальником финансово-хозяйственного управления Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения;

— полковник милиции Раимбек Тешебаев назначен заместителем начальника ГУВД Чуйской области по общественной безопасности.

В МВД отметили, что данные решения руководства министерства приняты в целях ротации руководящего состава для повышения эффективности деятельности управлений, усиления дисциплины и ответственности руководителей.