Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Марат Иманкулов назначен государственным секретарем.

Он сменил Суйунбека Касмамбетова, который подал в отставку. По его словам, уход связан с возрастом, он 43 года проработал на госслужбе.

Марат Иманкулов родился 10 марта 1960 года в селе Онбир-Жылга Чуйской области. Окончил Московский полиграфический институт, Высшую школу КГБ СССР (Киев), Высшую школу КГБ СССР (Ташкент).

Генерал-майор органов национальной безопасности.

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В органах нацбезопасности Кыргызстана с 1986 года. Служил начальником региональных управлений ГСНБ в Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

2005-2007 — начальник управления по противодействию терроризму в спецслужбах КР.

В 2007 году работал заместителем руководителя Антитеррористического центра стран СНГ. В 2010-м занимал пост секретаря Совета безопасности КР. Через четыре месяца орган был упразднен.

В 2011 году был первым заместителем председателя ГКНБ.

Баллотировался в президенты Кыргызстана. Набрал всего 5,5 тысячи голосов избирателей (0,3 процента).

Марат Иманкулов до назначения занимал должность секретаря Совета безопасности.

Бактыбек Бекболотов стал секретарем Совета безопасности.

Ранее он работал министром обороны.

Бактыбек Бекболотов родился 15 октября 1964 года. Окончил Ленинградское высшее артиллерийское командное училище.

1992-1999 — командир артиллерийской батареи, начальник штаба, командир дивизиона, начальник артиллерии, командир артиллерийского полка и военный комендант гарнизона ВС КР;

1999-2001 — слушатель Военного артиллерийского университета в Санкт-Петербурге;

2001-2007 — начальник артиллерии соединения и командир отдельной части ВС КР;

2007-2008 — начальник оперативного отдела ВС КР;

2008-2009 — первый заместитель командующего — начальник штаба Национальной гвардии;

2012-2014 — начальник Военного института ВС КР;

2014-2015 — полный курс обучения в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, по окончании — командир 8-й гвардейской мотострелковой дивизии имени Ивана Панфилова;

2017 — начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками КР, позже вышел на пенсию.

Он занимал должность председателя правления АО «Бишкекский машиностроительный завод», а с 6 сентября 2021 года — министра обороны.

Бактияр Орозов назначен министром науки, высшего образования и инноваций, а Догдуркуль Кендирбаева — министром просвещения.

Накануне депутаты Жогорку Кенеша дали свое согласие на их назначение.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал указ об образовании Министерства просвещения и Министерства науки, высшего образования и инноваций на базе Министерства образования и науки и Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

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Догдуркуль Кендирбаева, 1965 года рождения, занимала пост министра образования и науки с октября 2023 года. До этого она долгие годы была исполнительным директором международного общественного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой». В 2012-2014 годы занимала должность заместителя министра образования и науки.

Бактияру Орозову 39 лет, кандидат юридических наук. Он работал в районной администрации, Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций, управделами президента и правительства, аппарате правительства, администрации президента, преподавал в вузах. С 24 февраля 2022-го занимал должность первого заместителя министра образования и науки КР, а в сентябре того же года был назначен замминистра юстиции.

Руслан Мукамбетов стал исполняющим обязанности министра обороны.

Он пришел вместо Бактыбека Бекболотова.

Кандидатура Руслана Мукамбетова выносится на согласование в Жогорку Кенеш.

Руслану Мукамбетову 54 года. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище.

1992-2009 — служба на различных должностях в частях ВС КР — от командира взвода до командира части;

2001-2003 — курс обучения в Общевойсковой академии ВС РФ;

2009-2010 — служба в представительстве КР в Объединенном штабе ОДКБ;

2011-2021 — руководящие должности в Минобороны и Генштабе ВС КР;

2017 — окончил Военную академию Генштаба ВС РФ;

2021 — командующий юго-западным оперативным командованием ВС КР.

С 2023 года был первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Руслан Мукамбетов. В апреле 2025-го отстранен от занимаемой должности.

Главным архитектором Бишкека назначили Медербека Кыдырмаева.

Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного управления «Бишкекглавархитектуры».

Урмат Карыбаев освобожден от должности главного архитектора Бишкека. Он занимал свой пост с апреля 2022 года. В 2023-м его задержали сотрудники ГКНБ в рамках уголовного дела о незаконной передаче земель. Позже дело закрыли.

Авазбек Атаханов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Пакистане.

Причины освобождения от должности не уточняются.

Авазбек Атаханов был назначен послом Кыргызстана в Пакистане в сентябре 2024 года, до этого год занимал пост заместителя министра иностранных дел. В 2005-2007 годы был послом в Иране, также работал в Катаре и Афганистане.

Директором Службы по контролю за землей и водными ресурсами назначен Азамат Саралаев.

Азамат Саралаев родился в 1991 году. Окончил Юридическую академию при правительстве.

В 2015-м работал заместителем директора в ОсОО «СОС».

В 2016–2021 годах занимал должности инспектора, старшего инспектора, главного инспектора и начальника отдела в инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР.

В 2021–2022 годах был заместителем директора Государственной инспекции по земле и водным ресурсам при Министерстве сельского хозяйства КР.

С марта 2022-го занимал должность заместителя директора службы по контролю за землей и водными ресурсами.

Болот Ибрагимов снят с поста вице-спикера Бишкекского горкенеша.

За его отставку проголосовал 31 депутат.

Ранее Болот Ибрагимов сообщал, что инициатива переизбрания вице-спикера поднята после публикации видео, на котором некоторые депутаты горкенеша курили возле здания мэрии. По его словам, коллеги огорчились из-за этого видеоролика.

Нурлан Дарданов назначен заместителем директора Национального института стратегических инициатив.

Динара Дуйшенкул кызы освобождена от занимаемой должности заместителя директора НИСИ.

Нурлан Дарданов родился в 1975 году. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «юрист».

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Трудовую деятельность начал в 1993 году старшим судебным исполнителем в Таласском районном народном суде.

1997-2005 — работа на разных должностях в прокуратуре Таласской области;

2005-2006 — заместитель прокурора Таласской области;

2006-2010 — начальник отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Таласской области;

2010-2013 — прокурор Тонского района Иссык-Кульской области;

2013-2016 — заместитель прокурора Джалал-Абадской области;

2016-2017 — начальник управления правовой статистики и учета Генеральной прокуратуры;

2017-2018 — прокурор Нарынской области;

2018-2020 — первый заместитель генерального прокурора;

2023-2024 — полномочный представитель президента в Таласской области.

От последней должности его отстранили с формулировкой «в связи с недостаточным выполнением функциональных обязанностей в рамках полномочий, отсутствием скоординированной работы в доверенном регионе и допущенными недостатками в организационных моментах».

Алгынбай Имаров уволен с должности акима Бакай-Атинского района Таласской области.

Алгынбай Имаров занимал эту должность с мая 2021 года, будучи назначенным в рамках ротации глав местных государственных администраций.

Напомним, что 11 марта 2025-го Алгынбай Имаров задержан по подозрению в участии в коррупционной схеме, связанной с незаконной выдачей 163 земельных участков сельскохозяйственного назначения (орошаемая пашня) общей площадью 95,9 гектара под индивидуальное жилищное строительство. По данным ГКНБ, эти действия происходили с 2009 по 2024 год и сопровождались коррупционными схемами.

В рамках расследования задержаны также другие должностные лица, включая первого заместителя акима района, директора районного филиала Агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, а также бывшего главу айыл окмоту.

О кадровых перестановках с 28 апреля по 2 мая читайте здесь.