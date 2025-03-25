Председатель Верховного суда Кыргызстана получил выговор. За что?

Глава Верховного суда Медербек Сатыев и два председателя местных судов получили выговор за сбор денег у судей. Информацию 24.kg подтвердили в Совете судей.

В Совет судей из администрации президента поступили материалы, собранные во время проверки отдельных аспектов деятельности сотрудников судебной системы.

Дисциплинарная комиссия по этим материалам начала производство, по результатам которого 24 января 2025 года вынесла заключение о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях/бездействиях главы Верховного суда Медербека Сатыева, председателей Ошского областного суда и Сузакого райсуда Мирлана Боромбаева и Кубанычбека Самудинова.

В ведомстве напоминают, что в декабре 2024 года делегация Верховного суда во главе с его председателем Медербеком Сатыевым выехала в регионы для проверки служебной деятельности судов Ошской и Джалал-Абадской областей.

Из материалов дисциплинарного производства видно, что отдельные председатели местных судов, а именно председатели Ошского, Джалал-Абадского облсудов и Сузакского райсуда по случаю приезда представителей Верховного суда по собственной инициатива организовали сбор денег у судей для оплаты проживания и питания членов делегации.

Председатель ВС КР Медербек Сатыев в своей объяснительной отметил, что он никаких указаний по сбору денег не давал и не знал о них.

Председатель Ошского облсуда Мирлан Боромбаев же отметил, что для организации приема делегации Верховного суда и обеспечения ее проживания в отеле «Жаннат» в городе Оше он лично по собственной инициативе собрал у судей 150 тысяч сомов и передал администрации гостиницы.

Как отмечается, председатель Джалал-Абадского облсуда Каныбек Токтосун уулу также собрал деньги у судей, но сам отрицал это.

В своей объяснительной глава Сузакского райсуда Кубанычбек Самудинов также отметил, что он не собирал деньги для делегации Верховного суда.

Однако судья указанного райсуда Жыпар Сабырова указала, что 13 декабря по инициативе председателя судьи собрали по 2 тысячи сомов для покрытия расходов делегации, а также по 1 тысяч сомов для организации обеда. По ее словам, спустя четыре дня Кубанычбек Самудинов вновь поднял вопрос о сборе денег по 5 тысяч сомов с каждого судьи на проживание и питание делегации ВС КР. Но затем председатель райсуда отменил сбор денег из-за ненадобности. Аналогичные пояснения дали еще двое судей Сузакского райсуда.

Совет судей отмечает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении судьями принципов профессиональной этики, управленческой дисциплины и требования законодательства КР.

На основании изложенного Совет судей решил привлечь к дисциплинарной ответственности в виде выговора председателя Верховного суда Медербека Сатыева, председателей Ошского областного суда и Сузакого райсуда Мирлана Боромбаева и Кубанычбека Самудинова.

Председатель Джалал-Абадского облсуда Каныбека Токтосун уулу 14 января 2024 года указом президента досрочно освобожден по собственному желанию и его не получилось привлечь к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в конце декабря 2024 года в соцсетях сообщали, что по деятельности председателя Верховного суда КР Медербека Сатыева создана комиссия в администрации президента.

Однако тогда пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявил, что информация не соответствует действительности.

«На последнем курултае в адрес судов было высказано несколько жалоб и претензий. Поэтому президент дал устное замечание работе Медербека Сатыева и поставил задачу улучшить деятельность судов», — ответил тогда журналистам Аскат Алагозов.