11:01
USD 87.60
EUR 93.91
RUB 0.99
Власть

Национальный инвестиционный фонд создали в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О создании Национального инвестиционного фонда Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В целях повышения эффективности управления хозяйственными обществами с государственной долей участия, обеспечения устойчивого роста стоимости хозяйственных обществ с госдолей участия и привлечения инвестиций путем выхода на местный и международный рынок капитала, в соответствии со статьей 26 конституционного Закона «О кабинете министров Кыргызской Республики», руководствуясь статьями 66, 71 Конституции КР, постановляется:

1. Кабинету министров:

  • создать открытое акционерное общество «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики» (далее — фонд);
  • разработать проекты нормативных правовых актов, определяющие правовой статус, цели и задачи, особенности и порядок деятельности фонда, а также иные нормативные правовые акты, необходимые для реализации настоящего указа;
  • на основе соответствующей оценки и анализа подготовить перечень хозяйственных обществ с государственной долей участия, подлежащих передаче фонду.

2. Определить основными задачами фонда:

  • обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности фонда и его портфельных компаний;
  • повышение и обеспечение устойчивого роста стоимости фонда и его портфельных компаний, а также привлечение инвестиций путем выхода фонда и его портфельных компаний на международный и местный рынок капитала;
  • внедрение в фонд и его портфельные компании наилучших практик корпоративного управления;
  • развитие отдельных отраслей экономики через реализацию государственных программ и инвестиционных проектов.

3. Установить следующие принципы деятельности фонда:

  • обеспечение эффективной системы отбора и выдвижения кадров в органы управления фонда и его портфельных компаний;
  • наличие независимых руководителей в советах директоров фонда и его портфельных компаний;
  • внедрение в фонд системы вознаграждения и ответственности менеджеров, ориентированной на конкретные финансовые или отраслевые целевые показатели (коммерческие и некоммерческие показатели);
  • подотчетность, регулярный аудит, раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности фонда.

Контроль за исполнением настоящего указа возложить на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296956/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Инвестфонд с капиталом $19,5 миллиона откроет Великобритания в Кыргызстане
Договор о создании Тюркского инвестиционного фонда ратифицировал Жогорку Кенеш
В Стамбуле рассматривают механизмы инвестиционного фонда тюркских государств
Популярные новости
Зеленский ответил на&nbsp;&laquo;условия окончания войны&raquo;, перечисленные Путиным Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с&nbsp;Россией Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
К&nbsp;кому перейдет железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан? К кому перейдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан?
Время &laquo;попкорнов&raquo; закончилось. Эдиль Байсалов о&nbsp;решении суда по&nbsp;Кемпир-Абаду Время «попкорнов» закончилось. Эдиль Байсалов о решении суда по Кемпир-Абаду
Бизнес
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
19 июня, среда
10:59
Жыпариса Рысбекова назначена завотделом отраслевой политики при кабмине Жыпариса Рысбекова назначена завотделом отраслевой поли...
10:45
Международная акция «Свеча памяти»: в Бишкеке прозвучит симфония Шостаковича
10:44
Дело Ондуруша Токтонасырова. Активиста суд оштрафовал на 100 тысяч сомов
10:43
25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
10:37
Проработала три месяца. Освобождена от должности первый замминистра труда КР