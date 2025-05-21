На заседании Жогорку Кенеша депутаты досрочно освободили Аската Сыдыкова от должности судьи Верховного суда.

Постоянный представитель президента и кабинета министров в парламенте Алмасбек Абытов сообщил, что Совет судей применил дисциплинарное взыскание в виде досрочного освобождения за нарушение им требований безупречности.

Фото из интернета. Аскат Сыдыков

Депутат Исхак Масалиев напомнил, что в марте глава Верховного суда Медербек Сатыев получил выговор за сбор денег у местных судей.

«Это соответствует безупречности? Ответьте мне письменно», — сказал он Алмасбеку Абытову. Тот согласился.