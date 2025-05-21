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Власть

Депутаты досрочно освободили Аската Сыдыкова от должности судьи Верховного суда

На заседании Жогорку Кенеша депутаты досрочно освободили Аската Сыдыкова от должности судьи Верховного суда.

Постоянный представитель президента и кабинета министров в парламенте Алмасбек Абытов сообщил, что Совет судей применил дисциплинарное взыскание в виде досрочного освобождения за нарушение им требований безупречности.

из интернета
Фото из интернета. Аскат Сыдыков

Депутат Исхак Масалиев напомнил, что в марте глава Верховного суда Медербек Сатыев получил выговор за сбор денег у местных судей.

«Это соответствует безупречности? Ответьте мне письменно», — сказал он Алмасбеку Абытову. Тот согласился.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329830/
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