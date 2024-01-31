От Аскара Акаева до Садыра Жапарова: хроника подавления свободной прессы

Независимые медиа Кыргызстана сейчас переживают тяжелые времена. Журналистов арестовывают, предъявляя нелепые обвинения, против СМИ возбуждаются уголовные дела по надуманным предлогам.

Президент страны в ответ на возмущенные требования международных и местных правозащитников и экспертов прекратить показательные акции устрашения и вернуться в правовое поле отвечает: свобода слова в Кыргызстане есть, а претензии необоснованны.

«Сегодня страны, которые можно причислить к демократически развитым, уже вводят ограничения против тех, кто использует свободу слова для достижения политических целей и дестабилизации общества. В этой связи мы вынуждены принимать превентивные меры, ведь это напрямую касается национальной безопасности республики», — заявил Садыр Жапаров.

Очевидно, что от желания приструнить СМИ власти отказываться не намерены.

Используемые сегодня методы подавления и прессинга на масс-медиа не новы. Они заимствованы у предшественников.

24.kg собрало факты, как и кто в разные годы новейшей истории независимого Кыргызстана притеснял журналистов, и что с ними стало.

Цена правды

Многомиллионные иски о защите чести и достоинства в Кыргызстане как инструмент давления на отдельных журналистов и СМИ был успешно опробован еще при Аскаре Акаеве.

В 1994 году была закрыта возглавляемая журналистом Людмилой Жолмухамедовой парламентская газета «Свободные горы». В издании впервые был поднят вопрос о том, что границы с Китаем нужно определять, но необходимо делать это гласно, а не за закрытыми дверями. Главный редактор публиковала материалы о возне вокруг Кумтора и задавала много вопросов, которые раздражали власть. На страницах газеты впервые заговорили о референдумах как способе Аскара Акаева удержаться у руля. Эти статьи тоже вызвали негодование высокопоставленных чиновников. В итоге «Свободные горы» закрыли.

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Расправившись с Людмилой Жолмухамедовой, Аскар Акаева подал иск на главреда газеты ResPublica Замиру Сыдыкову за клевету. Это было в 1995 году. Результат — условное наказание сроком полтора года с запретом заниматься профессиональной деятельностью.

В 1999 году под патронажем зятя Аскара Акаева и «всего кыргызского народа» Адиля Тойгонбаева произошел беспрецедентный рейдерский захват самой популярной и многотиражной газеты «Вечерний Бишкек».

Сегодня некогда всемогущий родственник первого президента — фигурант нескольких уголовных дел.

Ему предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору», «Хищение» и «Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов» Уголовного кодекса КР. В 2017 году Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил Адиля Тойгонбаева к 20 годам колонии с конфискацией имущества и выплатой штрафа в 20 тысяч сомов. Кроме того, его обязали выплатить в пользу потерпевшего ОАО «Международный аэропорт «Манас» 677 миллионов 291 тысячу сомов.

Мера пресечения избрана в виде заочного заключения под стражу, так как Адиль Тойгонбаев скрывается за рубежом.

Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В 2013 и 2014 годах неоднократно задерживался в Алматы и Москве. В 2016-м его задержали в Дубае, однако добиться экстрадиции Тойгонбаева властям Кыргызстана так и не удалось.

Лучше молчите

С приходом к власти Курманбека Бакиева в 2005 году для журналистов наступили так называемые «вегетарианские времена». Правда, продлились они недолго. В 2007-м убили независимого репортера и редактора газеты «Сиесат» («Политика») на узбекском языке Алишера Саипова. По подозрению в убийстве милиция задержала Абдуфарида Расулова. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд отправил дело на пересмотр, Абдуфарида Расулова отпустили на свободу. В октябре 2019 года уголовное дело об убийстве журналиста возобновили. Спустя три года стало известно, что расследование приостановлено.

В годы правления Курманбека Бакиева методы расправы с представителями СМИ были самыми жестокими.

На медиа пачками сыпались иски с неподъемными суммами. В том числе и от родственников Курманбека Бакиева. Редакции, не способные выплатить многомиллионные компенсации, были вынуждены закрыться. Среди них газеты «Алиби», «Де-Факто», «Ачык саясат» и «Назар».

В 2009 году произошло покушение на обозревателя Сыргака Абдылдаева. Ему нанесли 21 ножевое ранение. Уже после апрельских событий 2010 года суд признал, что покушение спланировал Жаныш Бакиев, который во времена президентства своего брата руководил службой госохраны.

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В конце 2009-го был убит журналист Геннадий Павлюк. Только в декабре 2010 года обвинение предъявили бывшему сотруднику ГКНБ Алдаяру Исманкулову.

В том же году от властей пострадали журналист и политолог Александр Князев, бишкекский корреспондент «Росбалта» Александр Ефграфов, корреспондент «Ош шамы» Кубанычбек Жолдошев. После жестокого избиения в больнице скончался журналист Алмаз Ташиев.

Временное правительство и СМИ

В 2010-м, после кровавой смены власти возглавившие страну политики сформировали временное правительство. Перераспределив сферы влияния, взялись за СМИ.

15 апреля 2010-го была предпринята попытка рейдерского захвата 24.kg.

В офис редакции ворвался спецназ ГКНБ в балаклавах и с автоматами Калашникова. Агентство удалось отстоять. В том числе благодаря помощи гражданских активистов, правозащитников, представителей дипломатических миссий, аккредитованных в КР. Временщикам не хотелось портить имидж в глазах потенциальных европейских партнеров и доноров, им пришлось пойти на попятную.

Напомним, когда новые власти пытались насильственно присвоить 24.kg, ГКНБ возглавлял Кенешбек Дуйшебаев. Ныне он фигурант двух уголовных дел — так называемого кемпир-абадского и об июньских событиях 2010 года. Находится под стражей в бишкекском СИЗО-1.

Заигрывания кончились

Когда президентом стал Алмазбек Атамбаев, он тоже предпринял попытки задушить свободу слова. Первые сигналы появились в 2014 году.

Используя Александра Рябушкина, который продал свою долю в медиахолдинге «Вечерний Бишкек» еще во времена Акаева, власти руками руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова начали давить на действующего владельца «Вечерки» Александра Кима. Пока шли судебные разбирательства, люди из окружения Атамбаева завалили медиахолдинг многомиллионными исками. Сумма самого крупного составляла 50 миллионов сомов. Среди истцов были бывший водитель Атамбаева, друг экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Икрамжан Илмиянов и бывший телохранитель Атамбаева Эркин Мамбеталиев. Уже к августу 2015 года медиахолдинг перешел под контроль Рябушкина и его покровителей.

Не святая троица

Сейчас Фарид Ниязов проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Именно он, по версии следствия, имеет прямое отношение к захвату в заложники шестерых бойцов «Альфы» во время штурма кой-ташской резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева 7-8 августа 2019 года. Он действительно в ту ночь вел переговоры с силовиками и озвучивал требования. Ему вменяют семь статей УК КР: «Организация покушения на насильственный захват власти», «Захват и удержание лица в качестве заложника», «Организация массовых беспорядков», «Хищение оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц», «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении органа дознания», «Воспрепятствование деятельности следователя» и «Применение насилия или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Как и Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов оправдан по делу об октябрьских беспорядках и отпущен под домашний арест и по факту незаконной выдачи паспортов.

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Икрамжан Илмиянов во времена правления Атамбаева курировал не только кадровые вопросы, но и весь бизнес на юге страны. Официально занимал должность заместителя руководителя аппарата президента.

После смены власти он пополнил список бывших влиятельных персон и стал фигурантом уголовного дела. Признан виновным в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017-м. По приговору суда он получил семь лет. В июле 2020 года Икрамжан Илмиянов был переведен в колонию-поселение. В феврале 2022-го освобожден. Из назначенных ему судом семи лет тюрьмы отсидел три года.

Ранее Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию и его выпустили на свободу прямо из зала суда.

В 2019-м пользователи социальной сети Facebook распространили видео, где Эркин Мамбеталиев вручает два джипа подразделению МВД в Баткене. На кадрах видно, что он отдает ключи и документы от внедорожников, отмечая, что это подарок от чистого сердца.

Далее по списку

Весной 2017 года генпрокурор Индира Джолдубаева подала иск против Zanoza.kg, требуя взыскать с сайта 27 миллионов сомов в пользу президента. Под горячую руку Атамбаева попали «Азаттык», глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова и два юриста Омурбека Текебаева.

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Когда власть в очередной раз сменилась вместе с Алмазбеком Атамбаевым экс-глава надзорного органа проходила обвиняемой по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Она не признала свою вину и была приговорена к выплате штрафа в размере 5 миллионов сомов.

Иски от Райымбека Матраимова

В декабре 2019-го, когда страной управлял Сооронбай Жээнбеков, «отстрелом» независимых СМИ через подконтрольную Фемиду занялся Райымбек Матраимов.

Истцами, кроме него, выступали его брат депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, жена Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова, а также Фонд имени Исмаила Матраимова.

Суммы исков о защите чести и достоинства составили 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Позже семья отозвала материальные претензии к 24.kg, а в апреле 2021-го полностью отказалась от исков и требований финансовой компенсации к другим ответчикам.

Превратности судьбы

На днях стало известно, что ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Он является подозреваемым по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Ориентировку распространили среди органов внутренних дел.

В ГКНБ информацию пока не комментируют. Однако на встрече с торговцами рынка «Кара-Суу» в Ошской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что имущество Матраимова будет конфисковано.

Отберем все имущество. Матраимову не оставим ни одну сотку земли. Он будет простым человеком. Как раньше, Раимом-миллионом он уже не будет, даже если вернется. Камчыбек Ташиев

Ранее сообщалось, что осенью Райымбек Матраимов мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.