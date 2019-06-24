С кем судятся бывшие юристы Текебаева? Разъяснение Канатбека Азиза

Заседание в Октябрьском районном суде Бишкека по возражению представителей экс-президента страны Алмазбека Атамбаева на вердикт Верховного суда об отмене решений всех инстанций по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства в отношении бывших юристов лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева перенесено на 25 июня. Об этом 24.kg сообщили ответчики Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз.

Читайте по теме Зачем? Атамбаев продолжит судиться с бывшими адвокатами Омурбека Текебаева

По словам Канатбека Азиза, представители бывшего главы государства попросили время на ознакомление с материалами дела и определение статуса самого доверителя по этому иску.

«По сути, истцом остается Генпрокуратура, а не Алмазбек Атамбаев. Он отдельно с иском не обращался. Но раз все решения по нему отменены, а сам иск пока не отозван, то предстоит разбирательство по существу, поскольку Алмазбек Атамбаев от своих требований не отказывается», — сказал Канатбек Азиз.

Напомним, Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

Бишкекский городской суд отменил все решения предыдущей инстанции в пользу Алмазбека Атамбаева. Верховный суд оставил в силе отмену решения райсуда о выплате компенсации экс-президенту и опровержении информации, озвученной на пресс-конференции.