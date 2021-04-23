16:30
USD 84.80
EUR 101.98
RUB 1.11
Общество
Сюжеты: Иски против СМИ, Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбек Матраимов отказался от претензий к журналистам и просит отозвать иски

Бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов отказался от претензий к «Азаттыку», журналисту Али Токтакунову, Kloop и 24.kg. Об этом говорится в заявлении об отказе исковых требований, подписанном адвокатами Татьяной Карыжинской и Мадиной Ниязовой.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова по факту легализации преступных доходов прекращено за отсутствием состава преступления.

«Результаты расследования ГКНБ и принятые по ним решения доведены до общественности. Поэтому отпала необходимость в отдельном порядке доказывать лживость и надуманность обстоятельств, указанных в журналистских расследованиях в отношении Матраимова и его родственников. Просим принять отказ от исковых требований и прекратить производство по делу», — говорится в заявлении.

Истцами, напомним, выступали депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также Фонд имени Исмаила Матраимова. Суммы исков о защите чести и достоинства составили 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191317/
просмотров: 1562
Версия для печати
Материалы по теме
В ГКНБ объяснили, почему прекратили дело Райымбека Матраимова
Генпрокуратура тоже заявляет, что претензий к Райымбеку Матраимову нет
США разочарованы прекращением уголовного дела в отношении Райымбека Матраимова
Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева
Освобождение Райымбека Матраимова: реакция пользователей соцсетей
Уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова прекращено. Его отпустили
Райымбек Матраимов не смог проголосовать, а у Атамбаева проблем не возникло
В ТЦ «Эльдорадо» в Бишкеке открыли ЦОН. Он будет работать до 22.00
В ТЦ «Эльдорадо», принадлежащем Райымбеку Матраимову, сегодня откроют ЦОН
Заступился за Матраимовых? Депутат возмущен действиями посла США в Кыргызстане
Популярные новости
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за&nbsp;штурм дома Атамбаева Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за штурм дома Атамбаева
Тарифы на&nbsp;свет. Сколько придется платить по&nbsp;предложению Садыра Жапарова Тарифы на свет. Сколько придется платить по предложению Садыра Жапарова
Врачи отказываются оперировать пострадавшего в&nbsp;ДТП, потому что нет денег Врачи отказываются оперировать пострадавшего в ДТП, потому что нет денег
Бизнес
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
23 апреля, пятница
16:29
Скандал с НДПК. Крики о багажнике, полном денег, на деле оказались фейком Скандал с НДПК. Крики о багажнике, полном денег, на дел...
16:28
COVID-19. ДУМК пока не приняло решение по запрету жума намаза
16:25
Страдает репутация страны. Бизнес-омбудсмен о давлении на предпринимателей
16:15
Покончившая жизнь самоубийством женщина — жена шоумена Кадыра Жарматова
16:02
Биометрические загранпаспорта. Документы на получение начнут принимать с 3 мая