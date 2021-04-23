Райымбек Матраимов отказался от претензий к журналистам и просит отозвать иски

Бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов отказался от претензий к «Азаттыку», журналисту Али Токтакунову, Kloop и 24.kg. Об этом говорится в заявлении об отказе исковых требований, подписанном адвокатами Татьяной Карыжинской и Мадиной Ниязовой.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова по факту легализации преступных доходов прекращено за отсутствием состава преступления.

«Результаты расследования ГКНБ и принятые по ним решения доведены до общественности. Поэтому отпала необходимость в отдельном порядке доказывать лживость и надуманность обстоятельств, указанных в журналистских расследованиях в отношении Матраимова и его родственников. Просим принять отказ от исковых требований и прекратить производство по делу», — говорится в заявлении.

Истцами, напомним, выступали депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также Фонд имени Исмаила Матраимова. Суммы исков о защите чести и достоинства составили 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.