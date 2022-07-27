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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Стало известно, когда экс-советник Атамбаева Икрамжан Илмиянов вышел на свободу

Экс-советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов вышел на свободу. Информацию 24.kg подтвердили в СИН. 

По данным ведомства, в июле 2020 года Икрамжан Илмиянов был переведен в колонию-поселение. В феврале 2022-го был освобожден. Из назначенных ему судом семи лет тюрьмы отсидел три года.

Напомним, Икрамжан Илмиянов признан виновным в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017-м. По приговору суда он получил семь лет
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240822/
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