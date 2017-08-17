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Общество

Еще 12 миллионов взыскал суд в пользу президента Кыргызстана

Еще 12 миллионов взыскал суд в пользу президента Кыргызстана. Коллегия Бишкекского городского суда подтвердила решение первой инстанции.

Сайт Zanoza, Нарын Айып, Дина Маслова, Чонпон Джакупова должны выплатить по 3 миллиона сомов президенту за статью и выступления на круглом столе.

Напомним, ранее пять исков в отношении журналистов и издания Zanoza.kg, а также адвокатов партии «Ата Мекен» и экс-депутата парламента Чолпон Джакуповой в суды подала генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева. Суды первой инстанции удовлетворили иски в полном объеме.

В совокупности глава Генпрокуратуры КР оценила честь и достоинство президента страны в 40 миллионов сомов. Три миллиона должна выплатить главный редактор Дина Маслова, девять миллионов — журналист Нарын Айып, еще 15 миллионов сомов — общественное объединение «ПроМедиа» (учредитель сайта). Три миллиона сомов должна выплатить экс-депутат парламента Чолпон Джакупова, десять миллионов — юристы партии «Ата Мекен».
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