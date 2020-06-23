Освобождение Батукаева. Экс-генпрокурора оштрафовали на 5 миллионов сомов

Фото 24.kg. Индиру Джолдубаеву оштрафовали на 5 миллионов сомов

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

С последним словом в суде выступили экс-генпрокурор Индира Джолдубаева, академик Абдухалим Раимжанов, экс-советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев. Алмазбек Атамбаев отказался от последнего слова. Все они заявили о своей невиновности и бездоказательном обвинении.

Судья Эмильбек Каипов приговорил Индиру Джолдубаеву к штрафу в 5 миллионов сомов.

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Калыбека Качкыналиева к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда.

Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.