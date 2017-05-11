Чолпон Джакупова сомневается в адекватности требований по иску Генпрокуратуры

Глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова сомневается в адекватности предъявленных ей требований по иску Генпрокуратуры о защите чести и достоинства президента. Экс-депутат парламента написала открытое письмо Алмазбеку Атамбаеву.

В частности, правозащитник недоумевает, на каком основании Индира Джолдубаева требует признать через суд полный объем ее выступления 30 марта на круглом столе, организованном институтом омбудсмена в защиту свободы слова, не соответствующим действительности.

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«Я призываю участников круглого стола переписать резолюцию — прокурор требует это признать недействительным. Я обращаюсь к омбудсмену и призываю его совершить благие действия в рамках его полномочий — прокурор требует это признать недействительным. Я говорю: нельзя нарушать закон, призываю юристов не нарушать закон, не попустительствовать — прокурор опять просит признать это недействительным. Как суд может удовлетворить подобную просьбу вопреки здравому смыслу и элементарной логике?» — удивлена Чолпон Джакупова.

Он не согласна и с тем, что за сарказм и иронию следует привлекать к суду.

20 апреля Генпрокуратура подала еще один иск о защите чести и достоинства президента. По заявлению ГП КР проходят четыре ответчика — главный редактор Zanoza.kg Дина Маслова, само издание, журналист Нарын Айып и глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

На имущество последней наложен арест, и суд принял определение о запрете на выезд ее, Нарына Айыпа и Дины Масловой из страны.