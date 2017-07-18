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Происшествия

Бывший зять Акаева приговорен к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Бывший зять экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного суда КР.

Адиль Тойгонбаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество), 188 (монополистические действия и ограничение конкуренции) и 213 (уклонение от уплаты налогов). Приговор вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Кроме того, суд обязал взыскать с подсудимого в пользу ОАО «Международный аэропорт «Манас» 677,291 миллиона сомов (около $10 миллионов).

Адиль Тойгонбаев, бывший супруг Бермет Акаевой, разыскивается правоохранительными органами Кыргызстана с 2005 года.
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