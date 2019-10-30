12:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова

Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы

24.kg
Фото 24.kg. Икрамжан Илмиянов слушает приговор
В Октябрьском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова.

В суде обвиняемый просил вынести справедливый приговор. Ранее гособвинение просило осудить Икрамжана Илмиянова на семь лет и шесть месяцев лишения свободы и оштрафовать его на 180 тысяч сомов.

Судья Дамирбек Назаров признал Икрамжана Илмиянова виновным. По его словам, основным доказательством вины подсудимого являются прямые показания свидетеля Чыныбека Анарбек уулу о том, что полученные от компании «Дизель комплект» деньги в размере $150 тысяч он лично отдал бывшему советнику главы государства.

По версии суда, ОсОО «Дизель комплект» отдало $150 тысяч Икрамжану Илмиянову за содействие в прекращении уголовного дела по неуплате налогов в ГСБЭП. Деньги якобы были переданы через помощника бывшего советника. Последний потратил их по своему усмотрению.

Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 160 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 599
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Илмиянова. Подсудимый просит справедливого приговора
Дело Илмиянова. Адвокаты просят снять арест с имущества бывшего советника
Дело Икрамжана Илмиянова. Адвокаты просят оправдать подсудимого
Семь лет тюрьмы и штраф просит гособвинение для Икрамжана Илмиянова
Икрамжан Илмиянов: Меня не задерживали в России, я сам вернулся в Бишкек
Дело Икрамжана Илмиянова. Юрист просит процедуру примирения сторон, суд отказал
Дело Икрамжана Илмиянова. Подсудимый не признает вину
Дело Илмиянова. Свидетель рассказал, как передали деньги бывшему советнику
Икрамжану Илмиянову продлили арест в СИЗО ГКНБ до 11 ноября
Дело Илмиянова. Прокуроры не обеспечили явку свидетелей и потерпевшего
Популярные новости
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапара Исакова принудительно доставили в&nbsp;суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека
Если из&nbsp;горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
Адвокат заявляет, что Асылбека Жээнбекова необходимо привлечь к&nbsp;ответственности Адвокат заявляет, что Асылбека Жээнбекова необходимо привлечь к ответственности
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;&laquo;Аска-Таш&raquo;, жители ждали этого события 30&nbsp;лет «Газпром Кыргызстан» провел газ в «Аска-Таш», жители ждали этого события 30 лет
Закажи карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;MegaPay Закажи карту «Элкарт» в MegaPay
Закон о&nbsp;СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и&nbsp;успешными Закон о СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и успешными
Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у&nbsp;каждого! Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у каждого!
30 октября, среда
12:22
В Бишкеке из-под асфальта течет вода на проспекте Шабдана Баатыра В Бишкеке из-под асфальта течет вода на проспекте Шабда...
12:20
Иссык-Кульские пансионаты без очистных сооружений вновь заинтересовали депутатов
12:05
Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы
12:00
В Бишкеке увеличили тарифы на холодную воду. Насколько больше придется платить
11:59
Экс-премьера обвиняют в выводе средств. Перечислил $11 миллионов иностранцам