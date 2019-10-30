Фото 24.kg. Икрамжан Илмиянов слушает приговор

В Октябрьском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова.

В суде обвиняемый просил вынести справедливый приговор. Ранее гособвинение просило осудить Икрамжана Илмиянова на семь лет и шесть месяцев лишения свободы и оштрафовать его на 180 тысяч сомов.

Судья Дамирбек Назаров признал Икрамжана Илмиянова виновным. По его словам, основным доказательством вины подсудимого являются прямые показания свидетеля Чыныбека Анарбек уулу о том, что полученные от компании «Дизель комплект» деньги в размере $150 тысяч он лично отдал бывшему советнику главы государства.

По версии суда, ОсОО «Дизель комплект» отдало $150 тысяч Икрамжану Илмиянову за содействие в прекращении уголовного дела по неуплате налогов в ГСБЭП. Деньги якобы были переданы через помощника бывшего советника. Последний потратил их по своему усмотрению.

Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 160 тысяч сомов.