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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбека Матраимова объявили в розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело

ГКНБ объявил в розыск бывшего зампредседателя таможни Райымбека Матраимова. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, Райымбека Матраимова подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Ориентировку распространили среди органов внутренних дел.

В ГКНБ информацию пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что осенью Райымбек Матраимов мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай. По информации Kaktus.media, он якобы обещал внести в госбюджет еще несколько сотен миллионов сомов, но, не выполнив обязательств, скрылся.

Напомним, Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285157/
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