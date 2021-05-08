Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Создана администрация президента.

Она образована на базе прежних аппаратов президента и правительства.

В ее состав вошли:

Суйунбек Касмамбетов — руководитель администрации;

Медербек Сатыев — первый заместитель;

Бектур Зулпиев — заместитель;

Женишбек Асанкулов — заместитель.

Правительство преобразовано в кабинет министров.

После соответствующего указа президента КР члены правительства считались ушедшими в отставку.

Другими указами Садыр Жапаров назначил председателя, заместителей председателя и членов кабинета министров.

Согласно им:

Улукбек Марипов — председатель кабмина;

Артем Новиков — заместитель председателя кабмина;

Улукбек Кармышаков — заместитель председателя кабмина — министр экономики и финансов;

Жылдыз Бакашова — заместитель председателя кабмина;

Азамат Дыйканбаев — заместитель председателя кабмина — министр цифрового развития;

Таалайбек Омуралиев — министр обороны;

Руслан Казакбаев — министр иностранных дел;

Асель Чынбаева — министр юстиции;

Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения и социального развития;

Болотбек Купешев — министр образования и науки;

Кайрат Иманалиев — министр культуры, информации, спорта и молодежной политики;

Бообек Ажикеев — министр чрезвычайных ситуаций;

Улан Ниязбеков — министр внутренних дел;

Гулмира Абдралиева — министр транспорта и коммуникаций;

Кубанычбек Турдубаев — министр энергетики и промышленности;

Аскарбек Джаныбеков — министр сельского, лесного и водного хозяйства;

Алмамбет Шыкмаматов — министр по продвижению и защите инвестиций;

Динара Кутманова — председатель государственного комитета по экологии и климату;

Камчыбек Ташиев — председатель государственного комитета национальной безопасности.

Преобразование произошло в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля.

Отметим, новую Конституцию Садыр Жапаров подписал 5 мая.

Мелис Сатыбалдиев стал первым заместителем секретаря Совета безопасности.

В марте 2021 года на пост первого заместителя секретаря назначен Замирбек Надырбеков.

Мелис Сатыбалдиев с 26 июня 2006 года являлся первым заместителем командующего — начальником штаба Национальной гвардии. В 2008-м стал замминистра обороны.

С июля 2011 года командовал возрожденной 8-й гвардейской мотострелковой дивизией имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова в Токмаке.

С февраля 2014-го — командующий Национальной гвардией при Министерстве обороны. На этой должности прослужил два года — до мая 2016-го.

Назначены советники и спецпредставитель президента.

Алмаз Ибрагимов и Руслан Кыдырмышев назначены советниками президента на общественных началах. Мамыржан Рахимов стал спецпредставителем президента по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области.

Алмаз Ибрагимов родился 26 мая 1948 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Окончил Ташкентский ордена Дружбы народов институт народного хозяйства, Московский институт современного бизнеса.

Читайте по теме Еще один советник президента Алмаз Ибрагимов. Что о нем известно

Работал слесарем, инженером по снабжению, заместителем инженера в колхозе «Первое Мая» (1970-1985 годы).

1990-1994 — директор завода «Полимер» в Каскелене Алма-Атинской области;

1994-1995 — первый вице-президент Павлодарского алюминиевого завода;

1995-2001 — первый вице-президент, генеральный директор АО «Павлодарский алюминиевый завод»;

2001-2015 — президент АО «Алюминий Казахстана»;

2005-2015 — президент АО «Казахстанский электролизный завод» в Павлодаре.

Руслан Кыдырмышев родился 3 ноября 1982 года в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный национальный университет имени Жусупа Баласагына, госуправление, магистратуру Академии управления при президенте КР.

Предприниматель и общественный деятель, возглавляет благотворительный фонд «Бакубат Келечек» и является президентом Всемирной федерации национальной борьбы кулатуу эртаймаш.

На официальном сайте президента уже значатся три советника: Медетбек Букуев, Арслан Койчиев, Равшан Сабиров.

Мамыржан Рахимов родился 19 августа 1968 года в городе Баткене. Окончил Кыргызскую государственную юридическую академию, юрист.

Трудовую деятельность начал 1985 году ветеринаром-санитаром ветеринарной станции. В 2012-м стал депутатом Баткенского городского кенеша. 20 января 2017-го избран мэром Баткена.

Участвовал в парламентских выборах 2020 года с партией «Биримдик».

Абдикарим Алимбаев назначен полномочным представителем правительства в Баткенской области.

Фото КНИА «Кабар». Абдикарим Алимбаев

Омурбека Суваналиева отправили в отставку в связи с переходом на другую работу. Он стал полпредом в феврале 2021-го.

Абдикарим Алимбаев родился 19 апреля 1973 года. Окончил Военный институт КНБ Казахстана, Военную академию ФСБ России, Высшие академические курсы Академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

Службу начинал в должности заместителя начальника по воспитательной работе пограничной заставы.

1999-2013 — командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства;

2013-2014 — начальник Регионального пограничного управления по Ошской и Джалал-Абадской областям Государственной пограничной службы;

2014-2016 — заместитель председателя Государственной пограничной службы;

16 мая — 8 ноября 2016-го — председатель Государственной пограничной службы;

2018-2020 — первый заместитель председателя Государственной пограничной службы.

Его замом стал Абдирашит Ташбалтаев. Ранее пост заместителя полномочного представителя правительства в Баткенской области занимал Эрлан Сапарбаев.

Абдирашит Ташбалтаев до назначения занимал пост первого заместителя акима Лейлекского района, работал полномочным представителем Министерства экономики и промышленности КР в Баткенской области.

Кадровые перестановки произошли после конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Сменились несколько районных акимов Баткенской области.

Алмазбек Рахманкулов назначен акимом Лейлекского района вместо Баймурата Бекмуратова.

Родился 8 июня 1974 года. Был депутатом Исфанинского городского кенеша.

2016-2017 — общественный советник депутата Жогорку Кенеша КР Талантбека Исаева. В октябре 2017 года решением общего собрания акционеров «Кыргызтелекома» избран членом Совета директоров ОАО.

Учкунбек Жоробаев назначен акимом Баткенского района вместо Акылбека Орозова.

Читайте по теме Назначены судьи местных судов. Среди них скандально известный Адис Момуналиев

Он работал экспертом Центра судебного представительства правительства КР, в 2013 году был сотрудником отдела защиты прав и обороны представительства правительства в Баткенской области.

Акылбек Орозов занял пост первого вице-мэра города Баткена вместо Алихана Ураимова.

Кутпидин Шакиров стал акимом Кадамджайского района. Ранее занимал должность председателя Бирликского айыльного кенеша района. В парламентских выборах 2020 года был в составе партии «Мекеним Кыргызстан».

Согласно другому распоряжению, уволен первый заместитель акима Кадамджайского района Абдыманап Жакбаров.

Арзыбек Бурканов освобожден от должности советника премьер-министра.

Он проработал в должности менее двух месяцев.

Напомним, в новой Конституции определений «правительство» и «премьер-министр» нет.

Статс-секретарем Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникации стал Кутман Мамыров.

Кутман Мамыров родился 24 марта 1984 года. Окончил Ошский государственный университет, Академию государственного управления при президенте КР, Дипломатическую академию МИД КР.

Ранее в аппарате правительства работал экспертом отдела правового обеспечения. До назначения был пресс-секретарем Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Первым заместителем гендиректора ОАО «Северэлектро» назначен Данияр Мырзабаев.

Назначен решением совета директоров акционерного общества. Он стал замом по техническим вопросам.

Данияр Мырзабаев ранее занимал должность начальника службы надежности и техники безопасности ОАО «Северэлектро».

Директором Национального центра охраны материнства и детства стала Гульзат Маймерова.

Камчибека Узакбаева освободили от должности по представлению главы Минздравсоцразвития. Коллектив возмутился тем, что никому не объяснили причины такого решения.

Гульзат Маймерова была заместителем руководителя по научной работе.

Аскар Турдугулов стал советником омбудсмена на общественных началах.

Известный блогер, знакомый пользователям соцсетей как Оскар Райс, стал советником омбудсмена на общественных началах по вопросам защиты прав и свобод людей с инвалидностью.

О кадровых перестановках с 26 по 30 апреля читайте здесь.