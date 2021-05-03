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Общество

Коллектив НЦОМиД возмущен увольнением Камчибека Узакбаева

Коллектив Наццентра охраны материнства и детства против увольнения теперь уже бывшего директора Камчибека Узакбаева. Об этом 24.kg сообщили сотрудники медучреждения.

По их данным, причины снятия никому не объяснили, с результатами расследования не ознакомили.

«Должна же быть какая-то причина увольнения. Профессор Узакбаев столько лет здесь отработал, столько вложил труда за 26 лет. В любом случае должно быть человеческое отношение. Из-за этого сотрудники центра возмущены и подписали обращение на имя президента», — отметили медики.

Они заметили, что назначенную Гульзат Маймерову тоже очень хорошо знают и готовы с ней работать. Однако их возмутил сам факт снятия руководителя с должности.

Ранее стало известно о кончине 39-летнего Бахтияра Шакирова. По данным милиции, 1 апреля примерно в 00.14 поступило сообщение из Национального центра охраны материнства и детства о том, что скончался мужчина примерно в возрасте 40 лет.

Установлено, что 39-летний Бахтияр Шакиров пришел в НЦОМиД 31 марта примерно в 22.30 со своими лекарствами. Он хотел, чтобы ему поставили капельницу и сделали уколы. После процедур он почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192750/
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